Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Paseo de las ancestras, esculturas sin consulta

La novela de Christian Nodal- Ángela Aguilar- Cazzu pasó de ser un triángulo amoroso a una de detectives, y todo por rumores que circulan en internet. Según el creador de contenido, Zorrito Youtubero, el robo de joyas que la argentina sufrió cuando aún era pareja del mexicano, habría sido un montaje del propio cantante.

La versión del youtuber afirma que Nodal ya sabía que iba a separarse de Cazzu, así que ideó todo para no "perder" los costosos regalos. La teoría se avivó porque, dicen, varias piezas “muy parecidas” a las que se perdieron, ahora se ven en las fotos fotos de Angela Aguilar, lo que ha despertado sospechas y la imaginación de los usuarios.

Por poco Abelito no la libra

Abelito casi se nos va con San Pedro. Durante el primer día de grabaciones de la cuarta temporada “El príncipe del barrio”, el ahora actor estuvo a punto de sufrir un accidente a bordo de una patrulla.

Todo ocurrió en los foros de Televisa, cuando una lámpara cayó al lado del vehículo que se supone era del exintegrante de "LCDLF". Por fortuna no pasó a mayores y Abelito tomó todo con buen humor:“¡Casi me voy en mi coche!, a la prensa presente.

El influencer interpreta a un policía llamado "El Mayor". Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.
Andrés Zurita presume el contoneo de Juanpa

Durante la alfombra roja de la nueva película “¿Quieres ser mi novia?”, Andrés Zurita terminó balconeando a su hermano Juanpa. Según contó, las escenas íntimas que el influencer grabó con Ludwika Paleta le ayudaron a “mejorar el meneo de cadera”, porque antes “era bien tronco”.

El comentario, dicho entre risas, puso el foco tanto en el proceso actoral de Juanpa (protagonista de la cinta) como en las incomodidades familiares que ha provocado. Porque una cosa es apoyar al hermano… y otra muy distinta verlo contonearse en pantalla.

Juanpa fue balconeado por su propio hermano. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
