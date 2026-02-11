Más Información

¿Quién es Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes?

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Sour, hijo mayor de Yandel, reconoce el peso histórico del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, pero admite que algo le faltó. Celebró el mensaje y la representación de Puerto Rico, sí, pero se quedó con “hambre”: asegura esperaba más invitados sobre el escenario y no solo a Lady Gaga y Ricky Martin. Aunque no lo dijo tal cual, parece que esperaba ver a más figuras del género… o a alguno de casa. Aun así, asegura que cuando finalmente vio el espectáculo completo, se suavizó. Asegura que Bad Bunny “partió” el escenario y que se siente orgulloso de lo que hizo por la isla.

Juanpa Zurita le baja al algoritmo y se toma en serio el teatro

Juanpa Zurita ya piensa en subirse al escenario, pero decidió no hacerlo a la primera. El influencer ya tiene en mente una puesta en escena para marca su debut en ese ámbito, pero sería hasta 2027 y no por tener una agenda apretada, sino porque antes desea prepararse aún más como actor. Dice que sería fácil pararse sobre el escenario y que saliera como saliera habría pago, pero por respeto a su público de año, opta por esperar unos meses más.

El Videocentro fantasma que espera su venganza contra el streaming

Cuando los videoclubes ya son pieza de museo, en Morelos existe uno cerrado que permanece intacto. No abre al público, pero desde las ventanas se alcanzan a ver anaqueles repletos de títulos, como si el VHS y el DVD nunca hubieran muerto. Y para los nostálgicos, en la Ciudad de México aún sobrevive otro videoclub funcional en avenida Amores, donde se rentan películas originales y se venden palomitas. Algunos apuestan a que, cuando el streaming termine de cansar, estos zombis analógicos resucitarán y regresarán a las salas de los hogares. De momento, sólo es un buen “plot” de una peli de fantasía.

