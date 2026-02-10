Más Información

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Tras elogiar el medio tiempo de Bad Bunny, alguien le dijo a Alfonso Herrera que el show “sonó feo” y Poncho respondió sin filtro que él cantaba peor en RBD. La frase, más que burla, se leyó como una confesión honesta que desató risas… y respeto.

En redes, muchos usuarios aplaudieron que fuera el único del fenómeno juvenil en admitir que lo suyo no era la voz, sino la actuación; incluso, aprovecharon para comparar qué tanto han logrado otros exintegrantes fuera del grupo, mientras recordaban que Poncho sí se movió hacia el cine películas como “El baile de los 41”. Para muchos, su autocrítica terminó siendo la mejor carta de presentación de una carrera que supo reinventarse.

Ari Borovoy, como cualquier vecino

El glamour, las fiestas y los grandes compromisos no son para Ari Borovoy, quien fuera de su rol como cantante y empresario, disfruta caminar por la calles, ir a cafeterías y hasta al al súper, como cualquier vecino.

En cuestión de atuendos, tampoco tiene conflictos. Nos cuentan que, si por él fuera, llevaría la misma camisa blanca a todos lados, pues no es un tipo fashionista ni le gusta ser el centro de atención.

Los conflictos con otros artistas de su empresa Bobo Producciones, los ensayos de los 90’s Pop Tour y demás compromisos artísticos los resuelve en sus oficinas y en el escenario.

El cantante prefiere una vida sencilla. Foto: Archivo El Universal
El cantante prefiere una vida sencilla. Foto: Archivo El Universal


Procesos legales acercan a Enrique Guzmán con sus hijos

Enrique Guzmán dio adelantos de temas relacionados con la herencia de Silvia Pinal, su exesposa. Molesto por las preguntas sobre el tema, se limitó a decir que Alejandra y Luis Enrique están concentrados en la labor que significa hacer el inventario de las pertenencias de la diva del cine nacional.

El también actor dice que ahora son sus hijos quienes presiden la fundación de la actriz y gestionan su vasto patrimonio, además de que han descubierto nuevas propiedades y pertenencias de valor, pero lo que comenta con más emoción es que este proceso legal y emocional lo ha unido más que nunca a ellos.

Enrique Guzman habló sobre sus hijos. Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano/
