En X apareció un agradecimiento muy puntual y muy mexicano para Pedro Pascal. Usuarios le aplauden con ironía y cariño por haber “salvado” el proyecto de Todd Haynes que, según el rumor que corre en redes, Joaquin Phoenix dejó colgado a última hora.

Dicen que la salida fue tan tardía que parte del equipo en México se quedó sin chamba de un día para otro, de ahí el tono épico del agradecimiento digital.

Los comentarios no tuvieron filtro. Que con Pascal “suena más interesante”, que a Phoenix “ya deberían tenerle desconfianza” y que “solo por eso denle el Oscar”. Pascal no ha dicho nada, pero en internet ya lo ascendieron a salvador de producciones fallidas y protector del crew mexicano.

Ni foro ni reflectores: la hija de Luz Elena González se va directo a la cancha

Mientras muchos hijos de famosos siguen la ruta del foro o el escenario, María José Martínez González decidió romper el molde. La hija de Luz Elena González se está abriendo camino en el futbol femenil y esta semana fue convocada a la Selección Nacional Sub 14.

La orgullosa mamá compartió en Instagram la imagen con el uniforme oficial y dejó claro que su papel ahora es de porrista número uno. Porque incluso en el medio artístico hay excepciones que prefieren los tachones a las cámaras, y madres famosas que cambian la alfombra roja por la tribuna.

Pee Wee entra al club de los crushes inesperados de Instagram

En redes no siempre se mide el alcance de lo que se dice… hasta que el aludido responde. Eso le pasó al instagramer Luis Munguía, quien con su personaje de señora fifí, Minerva Mansour, confesó quedar impactado por la versión adulta de Pee Wee y, en tono de parodia, aseguró que ya estaba listo para casarse con él. Todo, por supuesto, etiquetando al cantante. Lo mejor vino después: Pee Wee sí lo vio y respondió con emojis de risa llorando y vaqueros, dejando claro que el cumplido no le incomodó en lo más mínimo. Moraleja digital: puedes hacer chiste, lanzar crush y hasta coquetear en clave de humor… pero si etiquetas, atente a que el protagonista se entere y te conteste. Y a veces, hasta con buena onda.

