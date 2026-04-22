El actor Rodrigo Brand, conocido por su participación en "La Rosa de Guadalupe" y más recientemente por protagonizar "Valentina Valiente", emitió un comunicado en redes sociales en el que se disculpó luego de protagonizar un altercado con un equipo de prensa en Perú.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete explicó que el incidente ocurrió durante la madrugada del fin de semana pasado y reconoció que la situación se salió de control, en un episodio en el que también estuvo involucrado su hermano.

“No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas”, expresó.

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Brand añadió que cree en el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y aseguró que lo sucedido no lo representa. “Hoy me toca aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia”, señaló.

Asimismo, dijo comprender las críticas recibidas y agradeció el apoyo de quienes lo han respaldado.

¿Por qué Rodrigo Brand tuvo un altercado con reporteros en Perú?

De acuerdo con reportes de medios peruanos, el actor fue captado durante la madrugada del 19 de abril en el distrito de Miraflores, en Lima, mientras besaba a su coprotagonista en "Valentina Valiente", la actriz peruana Mayra Goñi, en un restaurante.

Según el programa Magaly TV, los reporteros habían seguido a los actores desde una discoteca, y posteriormente los viero en un restaurante. Sin embargo, al percatarse de que estaba siendo grabado, Brand salió del establecimiento y reaccionó de forma agresiva.

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Cuando un reportero intentó preguntarle sobre su relación, el actor respondió con insultos y confrontó al equipo. En videos difundidos en redes sociales se le observa visiblemente molesto, cuestionando al periodista con frases como: “¿Qué estás haciendo? ¿De esto están orgullosos tus papás?” y “Me das lástima tu pinch...periodismo”.

En las imágenes también se aprecia el momento en que Brand golpea una de las cámaras , y lanza codazos contra el camarógrafo.

Uno de sus acompañantes, identificado como su hermano, también intervino en el altercado, intentando arrebatar celulares y lanzando golpes, lo que provocó la intervención de la policía.

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Por su parte, Mayra Goñi se mantuvo al margen del conflicto.

Tras lo ocurrido y la difusión del video, la conductora peruana Magaly Medina, a cuyo equipo pertenecen los periodistas agredidos, rechazó las disculpas públicas del actor y exigió que se haga responsable por los daños ocasionados, incluyendo el equipo roto.