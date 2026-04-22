Ricardo de Pascual daba gracias a Dios, hace cinco meses, por tener en su vida a Martha, su esposa, con quien vivió los últimos 18 años, llevaban casados por el civil 11 y apenas hace tres que se casaron por la Iglesia, una unión que se dio por internet.

Se conocieron también por internet ella era su fan y era monja cuando lo conoció, sin embargo, por una cuestión de salud tuvo que salir de la congregación religiosa de la que era parte y en la que estuvo durante nueve años.

Ya fuera del ámbito religioso, donde pensaba que pasaría el resto de su vida, Martha se dedicó a da clases, y uno de sus alumnos tenía entre sus contactos a Ricardo de Pascual, ella lo agregó, le escribió diciéndole que lo admiraba, y tres meses después el actor respondió el mensaje.

Así comenzó la amistad, por escrito y a distancia; se conocieron en persona en Puebla y la relación fluyó, aunque ambos confesaron en entrevista con Matilde Obregón, que fue difícil cuando ella lo presentó a su familia, pues era una exmonja con un divorciado, algo poco convencional.

A pesar de la impresión de sus hermanos ante la noticia, su madre fue su cómplice desde el principio, y cuando su padre se enteró, le dio a Ricardo la bienvenida a la familia, consideró que su hija merecía ser feliz, pues había sufrido mucho por su problema de salud.

"¡No te imaginas cómo quieren a Ricardo!", compartió Martha, quien celebró que su esposo se haya convertido en un gran amigo para su padre, casi como un hijo.

La última foto que Ricardo de Pascual compartió en redes junto a su esposa Martha, quien sufre un problema intestinal desde hace años. Instagram ricardodepascual

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Aunque Ricardo y Martha querían casarse por la Iglesia, no tenían los papeles necesarios cuando él enviudó de su expareja, sin embargo, eso no fue un impedimento para que en pandemia, vía zoom, quedaran unidos por Dios.

"El padre dijo '¿se quieren casar, verdad?, para una boda hace falta Dios como testigo y los que se quieren casar', tómense de la mano", recordó.

Ricardo de Pascual y Martha vivieron muchos momentos de felicidad, un doctor ya lo había desahuciado, sin embargo pasaron cinco años más desde ese pronóstico, así que aprendieron a disfrutar del día a día.

Se conocieron por internet y se casaron por internet, algo que los hacía sonreír; el 14 de febrero de 2024, en Instagram, De Pascual agradeció el amor y los cuidados de Martha, a quien de cariño llamó "mi chiquita linda".

"En este día 14 de febrero también se celebra el día del amor y la amistad y quiero darle las gracias a mi esposa Martha por todos los años de amor que me ha dado .Muchas gracias mi chiquita linda, te amo con todo mi ser y agradezco tus sacrificios y cuidados que siempre has tenido conmigo".

Ricardo de Pascual dedicó mensaje de amor a su esposa en esta publicación de 2023: "Gracias Marthita por darme tanto amor y atenderme con tanto amor cuando estuve tan enfermo, gracias por tus cuidados, tu ternura y tu amor. Eres una gran mujer. Te amo".

En otro mensaje que el actor dedicó a su esposa le escribió:

"Te amo con todo mi ser y gracias por tu amor, tu preocupación por mí, tus consejos, tus regaños pero sobre todo por tu inmenso amor. Tuyo siempre. Tu viejito Ricardo".

Ricardo de Pascual tenía una amplia carrera en la televisión, fue parte de "Odisea Burbujas", donde interpretó a varios personajes a lo largo de más de 100 episodios.

Su rol más destacado fue el de Don Mugrovich, el malvado jefe de "El Ecoloco". Mientras que el Ecoloco, interpretado por Humberto Espinosa Magaña, era el villano principal que buscaba ensuciar el mundo, Don Mugrovich aparecía como la autoridad superior que le daba órdenes para propagar la mugre y el smog.

De Pascual trabajó con Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", donde es recordado, entre otros personajes, como "El señor Calvillo", el millonario que se gana el odio de todos por querer comprarle la vecindad al Señor Barriga.

Ricardo de Pascual padecía la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una dolencia pulmonar progresiva y crónica, generalmente causada por el tabaquismo, que dificulta la respiración al obstruir el flujo de aire.

El actor falleció a los 85 años, colegas y seguidores lamentaron su partida y en redes le siguen dedicando condolencias.

La serie "Vecinos" despide al actor Ricardo de Pascual.

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