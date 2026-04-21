El actor mexicano Ricardo de Pascual, con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, falleció el 21 de abril de 2026 a los 85 años, dejó un legado de más de seis décadas en la industria del entretenimiento.

De Pascual destacó no solo como actor, sino también como director y productor, se consolidó como un intérprete versátil que transitó con naturalidad entre la comedia y el drama.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD."

Su trabajo alcanzó gran popularidad gracias a su participación en los programas de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, donde formó parte de sketches emblemáticos.

En “El Chavo del 8” dio vida a personajes como el Señor Calvillo, quien intentaba comprar la vecindad, además del Señor Hurtado y un mesero en el restaurante de Doña Florinda. Mientras que en “El Chapulín Colorado” participó en episodios recordados como “Un difunto bastante muerto” y “El cofre del pirata”.

Ricardo de Pascual comparte foto con el primer actor Sergio Corona.

Su carrera también incluyó su paso por la televisión en series como “Odisea Burbujas”, un clásico de la programación infantil, y “Vecinos”, donde tuvo apariciones que conectaron con nuevas generaciones.

En el terreno de las telenovelas, participó en producciones como “El manantial” (2001), “Locura de amor” (2000), “Camaleones” (2009) y “Sueño de amor” (2016).

Ricardo de Pascual se desempeñó como maestro de actuación y director de escena, contribuyendo a la formación de nuevos talentos.

En sus últimos años, el actor habló abiertamente sobre su lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfermedad que enfrentó con una actitud resiliente y que lo llevó a convertirse en una voz de inspiración para muchos.

La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones en el medio artístico, donde colegas y seguidores lo recuerdan como un profesional comprometido y una presencia constante en la historia de la televisión mexicana.

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