Han pasado 23 años desde que Facundo dijo que Lorena Herrera era hombre y la actriz sigue viviendo los efectos colaterales de ese rumor que, por años, le bloqueó varias oportunidades de trabajo y también produjo que perdiera gran parte del público que la seguía; hombres heterosexuales.

Lorena Herrera asitió a la fiesta de cumpleaños de Fabián Lavalle y, ahí, en donde también se encontraban algunos miembros de la prensa, fue cuestionada acerca de aquella especulación que Facundo divulgó hace años, a través de la que aseveraba que la actriz era, en realidad, un hombre y que el conductor sigue mencionado, de vez en cuando.

La actriz dijo que, a estas alturas, los decires de Facundo no le quitaban el sueño, aunque reconoció que aún hay muchas personas que creen que es verdad.

"Ya fueron tanto tiempo y han permanecido (los rumores) a lo largo de décadas, hay gente que lo cree, realmente, pero ya son tantos años con esto que, a mí, ya me da exactamente lo mismo, me da igual".

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A pesar de que esos rumores no son más que atentidos por su indiferencia, Lorena recuerda que, en su momento, no sólo la afectaron personalmente, sino de forma profesional, cuando perdió muchos contratos y propuestas de trabajo de aquellos que sí creyeron en las palabras del comediante.

"¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo?, muchos".

Sus fans también se retiraron pues, por esa época, eran los hombres quienes consumían su trabajo y, ahora, luego de más de dós décadas, es el público LGBT+ quien más le muestra solidaridad y apoyo.

"Simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez".

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Fue así que, a través de las cámaras, "Lore" retó al conductor, sugiriendo que, si ella demuestra que los rumores son falsos, este tendría que pagarle 4 millones de pesos.

"Facundo te reto, venga, ¿cuánto me vas a dar?, dejémoslo en 4 millones, yo te demuestro y tú demúestrame lo que has dicho durante veintitantos años".

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Facundo dice que aprendió a hacer escándalos por Lorena Herrera

En una entrevista con Yordi Rosado, hace cinco años, Facundo rememoró que fue cuando Lorena estuvo de invitada en su programa que ella sugirió, a él y a sus productores, aparentar una discusión en el foro, lo que lo ayudó aumentar los niveles de raiting, como nunca antes los había logrado.

En otra ocasión, según cuenta el conductor, se encontraron en un club nocturno y ahí celebraron el éxito que supuso el pleito simulado, pero en cuanto Herrera se habría percatado que los medios los observaban, habría tomado una postura distinta, lo que le dio pie a Facundo para, posteriormente, poner en duda el género de la actriz, situación con la que ella no estuvo de acuerdo.

"Empezamos a platicar de ´no mam*s, qué cag*do, nos fue cabr¨n con el programa, qué chida eres, gracias´, y en eso, ´poom´, vemos una cámara y entonces me empieza a agredir, insultar y me suelta una cachetada y se va, yo entendí el punto, qué ídola, me dejé ir y dije ´es hombre´, eso no le gustó, sí sé que no le gustó porque, además, todos sus novios, cada vez que tenía nuevo novio, su novio me quería madrear porque yo había dicho que su novia era hombre, yo creía que era un buen insulto, me parecía ´raitinguero´".

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