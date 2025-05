Lorena Herrera habla del momento tan complicado que vive su esposo, Roberto Assad, pues hace 15 días falleció su padre, situación que ha herido hondamente a la actriz, que adolece cada que ve a su pareja derrarmar una lágrima por el duelo que atraviesa.

En entrevista con Matilde Obregón, la actriz habló de cuanto tema fue cuestionada pues, como ella misma reconoce, no le gusta limitarse a la hora de dar a conocer sus posturas y opiniones.

Por supuesto, no podía faltar que hablase de la relación que comparte con Roberto Assad, desde hace 21 años.

Lorena y Roberto fueron novios por tres años, antes que decidieran casarse, pues a pesar de que, en la actualidad, son una de las parejas más estables del espectáculo, en un inico ambos coincidían en la idea de que no se querían casar.

Cuando Herrera se percató que quería tener algo serio con Assad, cayó en la cuenta que era importante sincerarse con él y hablarle de sus expectativas del futuro pues, en esa época, ya era consciente de que no quería tener hijos.

Y, cuando habló con él, se llevó la sorpresa de que tener hijos tampoco estaba en los planes de Roberto.

"Dije, ´a ver, yo sí quiero tener algo bien con él, pero no quiero tener hijos´, y yo creo que sí es importante hablarlo, si para él era algo importante tener hijos, y yo no quería tener, pues es injusto para la otra persona, por eso dije ´voy a hablar con él´", contó.

"Le dije, ´quiero que quede claro algo, yo estoy enamorada de ti, sí quiero tener una relación bien contigo, porque me gustan muchas cosas de ti, sé que podemos durar mucho tiempo, pero no quiero tener hijos, ni me quiero casar´; me dijo ´yo tampcoo quiero tener hijos ni me quiero casar´ y yo de ´uno para el otro´", detalló.

También habló del amor tan grande que, hasta el día de hoy, sigue sintiéndo por Assad:

"Me siento muy muy afortunada, sobre todo, porque mientras más pasan los años, yo siento que lo amo más, lo que es el enamoramiento, se fue transformando poco a poco, que era una pasión muy muy grande, se convirtió en amor incondicional, en amor verdadero, hoy por hoy, puedo decir que lo amo mucha más que hace 10 0 15 años, lo veo y digo, si él no estuviera, yo no sé... no podría".

No dejó pasar desapercibido el motivo que cree que los ha mantenido unidos, después de tantos años.

"Ay, la fórmula es principalmente el amor, que haya un gran amor, pasión, que compartimos un mismo estilo de vida, la vida saludable, sana, hacemos ejercicio, la buena alimentación, en la parte espiritual también, nos cuidamos en muchos asoectos, no sólo físico, si no en lo emocional y mental".

Sin embargo, lo más emotivo fue cuando Obregón le extendió un teléfono, para que Lorena eligiera una persona con quien comunicarse, ya fuera que siguera con vida o ya hubiera trascendido, para decirle lo que ella quisiera.

Fue entonces que decidió imaginar que hablaba con el padre de su esposo quien, hace 15 días, perdió la vida, pues conmovida dijo que se sentía muy herida de ver a Assad sufriendo por la ausencia de su progenitor.

"Estoy muy triste de ver tan triste a mi marido, todos los días llora, está muy triste y, si le tuviera que llamar, sería para decirle: ´Señor, le pido que esté un poquito más cerquita, que le llame a su hijo, que se le aparezca, que él sienta que, aunque usted físicamente ya no está aquí, usted es un ser espiritual, energía pura y que siempre van a estar conectados, porque quiero ver a mi marido en paz y tranquilo, sabiendo que la conexión entre usted y su hijo va a existir por siempre, más allá de la vida física".

