Hay momentos en la vida tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganan el título de leyendas legendarias y para los creadores José Antonio Badía y Eduardo Espinosa, "Lolo", este fin de semana fue uno de ellos.

Durante tres días la Ciudad de México se convirtió en la capital de la cultura pop y miles de fans de producciones como "Demon Slayer" o "Peacemaker" se congregaron en el Centro Banamex para formar parte de una experiencia única.

En medio de la visita de grandes figuras como Pedro Pascal, James Gunn, John Cena o Mahershala Ali; hubo dos voces muy conocidas para los fans del horror, el true crime y lo paranormal que les recordó que el terror también puede tener acentos mexicano: Badía y "Lolo", los creadores del podcast Leyendas Legendarias.

Hace apenas un par de años, estos dos chihuahuenses grababan los episodios de su podcast en una pequeña locación de Ciudad Juárez, sin imaginar que un día estarían al frente de uno de los eventos más grandes de la cultura pop en el país.

Hoy, esa escena es una realidad: la dupla no solo se ha consolidado como un referente del podcast en español, también se convirtió en la voz y el rostro de la segunda edición de la CCXP México, celebrada del 30 de mayo al 1 de junio.

“¿Recuerdan cuando a Frodo le dicen que tiene que llevar el anillo a Mordor? Y sus compas se van con él a la aventura. Así fue cuando nos dijeron ‘¿Quieren estar en la CCXP?’. Literalmente nos fuimos a Mordor, y ha sido increíble”, dice Badía en entrevista con EL UNIVERSAL.

En una época en que el podcast dejó de ser un nicho para convertirse en fenómeno cultural, la presencia de "Leyendas Legendarias" como rostro oficial de la segunda edición de la CCXP México es la prueba de que el entretenimiento digital está conquistando los escenarios físicos más importantes del país.

Para ellos, estos tres días se vivieron como un sueño geek. Badía lo resume así: “Esta es 'my people' (mi gente). Caminar y encontrarme con gente que admiro, que ha sido parte de mi vida por 20 años a través de programas o cómics, ha sido simplemente maravilloso".

Con más de 300 episodios, un tour internacional y una comunidad de seguidores que no deja de crecer, "Leyendas Legendarias" demuestra que el humor, el horror y la historia pueden convivir y funcionar en el mismo micrófono.

Ambos creadores disfrutaron cada rincón del evento, desde el Artists’ Valley hasta la Game Island, pero también vivieron momentos muy personales.

“Para mí fue épico entrevistar a Penta. Me avisaron en el último minuto y fue increíble estar arriba del escenario, sentir la energía de la gente. Se me enchinó la piel”, confiesa Lolo. En el caso de Badía, su momento inolvidable fue ver a Dexter (sí, el personaje de la famosa serie) caminar hacia él: “Fue hermoso… aunque parecía que me iba a asesinar”, finalizó entre carcajadas.

