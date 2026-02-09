Más Información

Tener en casa puede ser una experiencia maravillosa, pues estos pequeños felinos siempre saben cómo hacernos sonreír cuando se necesita, o sentir su pacífica presencia en los momentos más solos. Sin embargo, también puede venir acompañado del fuerte y resistente "olor a gato".

Ya que los gatos son animales sumamente higiénicos, este hedor suele venir de la caja de arena de tus michis -no precisamente del gato- y se deriva del intenso olor que tiene su orina, la cual contiene ácido úrico.

Si sientes que toda tu casa huele a arenero de gato, aquí te contamos los simples trucos para evitar y prevenir los olores desagradables que se pueden generar en este espacio importante para tu michi.

¿Cuáles son los simples trucos para evitar los malos olores en el arenero de tu gato?

Evitar el mal olor en el arenero de tu gato es más fácil de lo que parece. Lo más importante es limpiarlo frecuentemente. Expertos recomiendan retirar los residuos del arenero mínimo UNA VEZ AL DÍA, sin embargo, esto puede puede variar dependiendo de cuántos gatos tengas en casa.

Esto no solo le genera más comodidad a tu michi y evita que quiera hacer sus necesidades en otra área de la casa, sino que previene que la orina y los olores se impregnen en las paredes de la caja de arena, las cuales en la mayoría de los casos son de plástico.

Utilizar un arenero de acero inoxidable también es una excelente manera de evitar el típico aroma a gato. Este es un material no poroso, lo que significa que no absorbe la orina ni los olores a largo plazo, y evita la acumulación de bacterias.

Otra recomendación es lavar la caja de arena con frecuencia y colocarle arena totalmente limpia de nuevo.

Asimismo, es popularmente conocido que espolvorear bicarbonato de sodio al fondo del arenero, cuando está recién lavado, y luego colocar la arena para gato puede ayudar a controlar los olores.

No obstante muchos veterinarios y especialistas no lo recomiendan, pues aumenta la cantidad de polvo que tiene el arenero y que tu michi puede respirar cuando entra a hacer sus necesidades, lo cual podría resultar perjudicial para su salud.

