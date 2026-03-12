La plataforma de aprendizaje Duolingo anunció nuevas funciones gratuitas con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas educativas y reforzar habilidades sin necesidad de suscripción. A partir de hoy, todos los usuarios podrán acceder sin costo al modo Jugador contra Jugador (PvP) del curso de ajedrez y a las lecciones de habilidades dentro del Hub de Práctica.

Una de las principales novedades es el modo PvP en el curso de ajedrez, que permite enfrentarse en tiempo real contra otros jugadores del mismo nivel. La dinámica busca poner en práctica lo aprendido de una forma más competitiva y entretenida.

Duolingo libera nuevas funciones gratis para aprender ajedrez. Imagen: Unsplash

De acuerdo con Luis von Ahn, cofundador de Duolingo, el objetivo es que la experiencia resulte accesible incluso para quienes apenas comienzan a aprender.

“Una de las cosas que hemos observado es que jugar contra otra persona puede resultar intimidante. De cara al futuro, estamos trabajando en muchas actualizaciones para que el PvP sea más amigable y divertido, especialmente para los jugadores principiantes. Al fin y al cabo, el ajedrez trata de conectar con la gente y desarrollar el pensamiento crítico”, explicó.

¿Cómo usar las nuevas funciones de Duolingo?

Para usar esta función, los usuarios deben ingresar a la pestaña “Partidas” y seleccionar “Jugar con una persona”, donde la aplicación emparejará automáticamente a los jugadores con oponentes de nivel similar. Antes de desbloquear esta modalidad, es necesario jugar tres partidas contra Oscar, uno de los personajes animados de la app.

Además, la compañía habilitó las lecciones de habilidades dentro del Hub de Práctica para todos los usuarios de Android y iOS. Esta herramienta, que anteriormente estaba limitada a los planes premium, permite revisar errores específicos, practicar la pronunciación, reforzar vocabulario y mejorar la comprensión auditiva.

Duolingo libera nuevas funciones gratis para aprender ajedrez. Imagen: cortesía

La función está diseñada para ayudar a los usuarios a enfocarse en las áreas donde necesitan más práctica, especialmente cuando el progreso en el aprendizaje se vuelve más complejo.

Actualmente, Duolingo ofrece cerca de 250 cursos gratuitos que incluyen idiomas, matemáticas, música y ajedrez. Entre los idiomas disponibles se encuentran español, francés, alemán y japonés, además de otros menos comunes como navajo y yiddish.

Con estas nuevas funciones, la plataforma busca reforzar su misión de hacer que la educación de calidad sea accesible para más personas en todo el mundo.

