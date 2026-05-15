Perfecta para profesionales con una rutina de alta movilidad y nómadas digitales, ASUS Zenbook A16 es una laptop que permite trabajar, crear y jugar en cualquier lugar y en cualquier momento.

Ligera, resistente y con batería de alta durabilidad, ASUS presenta un equipo de cómputo con portabilidad premium sin sacrificar potencia, tamaño ni experiencia visual, convirtiendo a este modelo en una alternativa destinada a usuarios que buscan rendimiento en el día a día.

Crea y juega en cualquier lugar con ASUS Zenbook A16. Foto: Cortesía

Leer también Qué llamadas sí podrás hacer si no vinculas tu celular con el CURP

Diseño ultraligero para un estilo de vida moderno

En color Zabriskie Beige, la ASUS Zenbook A16 presenta un diseño elegante con Chasis completo de Ceraluminum™, material que resiste más de 18,000 roces sin dejar marca y el cual converge con una portabilidad atractiva en una rutina de trabajo dinámica.

Además, este modelo destaca por ser un 30 por ciento más ligero y tres veces más resistente que los desarrollados con aluminio anodizado; posible gracias a un proceso de ceramización el cual combina la ligereza del metal con la resistencia de la cerámica.

De hecho, la marca afirma que Zenbook A16 redefine la portabilidad premium al “convertirse en la laptop más ligera del mundo en su categoría” con un peso de solo 1.2 kg aunada a una duración de batería que alcanza hasta 21 horas.

Respecto a su pantalla, la laptop integra la versión OLED ASUS Lumina de 16 pulgadas 3K (2880x1800) que ofrece detalles ultra vívidos, que proporciona 1000 nits de brillo y tiene una relación pantalla-cuerpo del 90 por ciento.

ASUS Zenbook A16 presenta un diseño elegante con Chasis completo de Ceraluminum™. Foto: Cortesía

Una laptop para crear y trabajar en cualquier lugar

La ASUS Zenbook A16 entra en la categoría de PC Copilot+ con una NPU de 80 TOPS, un motor de IA dedicado a ejecutar funciones como Recall, Cocreator, Live Captions y Windows Studio Effects, asegurando rapidez, recepción y eficiencia en el consumo de energía en el dispositivo.

De igual manera, el modelo cuenta con un rendimiento de CPU multinúcleo un 50 por ciento más rápido que la versión anterior, ideal para trabajos creativos y juegos al introducir una GPU Adreno con mayor velocidad.

Con una conectividad de última generación con Wi-Fi 7 y Bluetooth® 5.4, además de incluir puertos esenciales sin necesidad de adaptadores, ASUS incorpora el panel táctil ErgoSense que admite gestos multitáctiles en Windows, aumentando la productividad gracias a atajos que inician aplicaciones o funciones de uso frecuente.

ASUS presenta una para actividades creativas y gaming. Foto: Cortesía

Una laptop que, si bien es ligera, no compromete su capacidad para tareas creativas y de ocio, convirtiendo a ASUS Zenbook A16 es un dispositivo a la altura de un estilo de vida moderno y dinámico.

Leer también Esta es la forma correcta de reiniciar un iPhon

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters