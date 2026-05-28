En una ceremonia carente de brillo y glamour, como un certamen como Miss Universe México requiere, se llevó a cabo esta tarde en el Polyforum Siqueiros la Gala de Coronación 2026 de las 32 aspirantes al título nacional, como un preámbulo de lo que sucederá en agosto en la gran final.

El evento comenzó con la aparición de los conductores Alejandra Tijerina y Cristian Carabias, quienes fueron los anfitriones de esta ceremonia, y explicaron que en esta ocasión el público conocería a las representantes de los Estados de la República Mexicana, de las cuales saldrá la nueva reina de belleza que representará a nuestro país en el certamen internacional.

En seguida llamaron al escenario a Fernanda Beltrán, Miss Universe México 2024, quien compartió con el público presente su experiencia en este certamen, en el cual a lo largo de un año entendió que esa corona no sólo representa belleza, también trabajo, amor y mucha perseverancia, pero sobre todo compromiso con el país.

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Fernanda Vázquez, primera finalista de Miss Universe México 2025, les dio un mensaje a las concursantes de este año antes de que recibieran sus bandas y coronas, les aseguró que el verdadero legado no va a ser la corona que porten, sino cuántas vidas tocarán y cambiarán mientras las lleven en sus cabezas, y les señaló que el mundo necesita más personas que estén dispuestas a servir, amar y actuar.

Miss Universe 2025, Fátima Bosch, se hizo presente a través de un video, donde les habló sobre el honor que es representar a México ante el mundo, pero sobre todo lo fundamental que es no olvidar el porqué empezaron ese camino, el propósito por el cual están en esa plataforma y a quienes quieren representar y los proyectos que quieren impulsar con su triunfo.

"Le quiero decir que habrá días muy difíciles, en los cuales se van a ver en el espejo y van a dudarlo todo, y lo único que les puedo decir es que confíen en el camino que eligieron, todo va a salir bien, ustedes van a estar bien, nunca dejen que alguien las haga sentir menos. Los días van a ser cansados pero recuerden que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Si hoy están aquí es por algo y es por esa meta, así que crean en ustedes, salgan a darlo todo, disfruten cada momento, de todo se aprende; al final del día se darán cuenta que terminarán convirtiéndose en esa mujer que soñaron de niñas", dijo Fátima en su mensaje.

Fátima Bosch, ganadora del cértamen número 74 de Miss Universo. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz

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Con vestidos de gala y en total black, salieron al escenario las 32 reinas de belleza, portando cada una su corona diseñada y su banda, que las hace oficialmente representantes de su Estado dentro del certamen de belleza.

Diana Marín — Aguascalientes

Samantha Bastida — Baja California

Selene Zazueta — Baja California Sur

Maje Venegas — Campeche

Catherine López — Chiapas

Areli Favela — Chihuahua

Ximena Ochoa — CDMX

Glenda Makhlouf — Coahuila

María Zepeda — Colima

Isela Hernández — Durango

Jimena Madrigal — Estado de México

Ana Cristina Muñoz — Guanajuato

Fernanda Abaroa — Guerrero

Angélica Arredondo — Hidalgo

María Vargas — Jalisco

Mariana Macías — Michoacán

Sayda Ríos — Morelos

Evelia Morales — Nayarit

Arisbe Cueto — Nuevo León

Estefany Luna — Oaxaca

Alejandra Juarico — Puebla

Ithza Andrade — Querétaro

Naxca Maureen — Quintana Roo

Anylú Martínez — San Luis Potosí

Cristina Guillén — Sinaloa

Moneth Chio — Sonora

Ximena Aranda — Tabasco

Gisella Flores — Tamaulipas

Diana Castillo — Tlaxcala

Genesis Vera — Veracruz

Carla Osorio — Yucatán

Viridiana Ovalle — Zacatecas

En esta ceremonia también se dio a conocer la sede para la final de este año, y será la Ciudad de México, quien reciba a las participantes en agosto, para elegir a la representante de nuestro país en Miss Universe 2026.

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