El deseo de formar una familia sigue presente en la vida de, aunque la cantante reveló anteriormente que sus problemas de salud podrían complicar un embarazo. Aun así, junto a su marido, , mantiene el sueño de convertirse en padres.

La intérprete habló del tema durante el podcast de su pareja, Friends Keep Secrets, en el que también participa el rapero Lil Dicky y su esposa, Kristin Batalucco.

Gomez señaló que, en cuanto a su idea de hogar, le gustaría tener varios hijos: “Quiero cuatro, pero eso está fuera de lugar”, comentó.

Su ilusión está inspirada en una escena de la película navideña "The Family Stone" (La piedra de la familia, 2005), protagonizada por Diane Keaton, donde una matriarca observa una cena caótica rodeada de sus hijos adultos y sus parejas.

La artista explicó que ese momento siempre le recordó a su abuela y que no ha podido sacarlo de su mente. “Algún día, cuando tenga su edad, quiero ver esa mesa en mi mesa”, expresó.

Aun así, dejó claro que dejará que la vida lo decida: “Si podemos tener uno, o incluso ninguno...es como un hermoso elenco de personajes”, añadió.

Cabe recordar que Gomez ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud que podrían impedirle ser madre, debido a complicaciones relacionadas con el lupus y al trasplante de riñón al que se sometió en 2017.

Sus declaraciones también llegan en medio de la ola de críticas que ha enfrentado Blanco tras el primer episodio del podcast. En él, el productor mostró las plantas de sus pies sucias e incluso dejó escapar una flatulencia cerca de los micrófonos, lo que generó reacciones de sorpresa y rechazo entre algunos usuarios de redes sociales.

“¿Por qué se casaría con él entre todos los hombres del mundo?”, “Ella es hermosa, podría conseguir a cualquiera y aun así lo eligió a él”, o “Debe tener mucha paciencia para soportar el caos de Benny Blanco”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas digitales.

Selena Gomez besa el dedo del pie de su esposo Benny Blanco.
Selena Gomez besa el dedo del pie de su esposo Benny Blanco.

