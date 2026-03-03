Más Información

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Con gala presentan Órgano monumental 

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

"¿Y qué tiene?", es lo que muchos fans de Selena Gomez responden a las críticas que ha recibido la cantante tras besar, durante una charla, un dedo del pie de su esposo .

Los pies del productor musical ya habían dado de qué hablar luego de que se hicieran virales por mostrarse un tanto sucios, así que al parecer la cantante de 33 años quiso dar una lección de que por encima del amor nada, así que, ¿por qué no besar los pies de su marido que han sido criticados en las redes?

El comentado momento ocurrió en el podcast "Friends Keep Secrets", mientras conversaban de temas adultos, Selena ve los pies de Benny apoyados casualmente sobre la mesa, aprovecha el momento, y besa el segundo dedo de uno de sus pies, su acción dejó sorprendido a Benny quien se sonrojó.

Selena Gomez besa el dedo del pie de su esposo Benny Blanco.
La acción de Gomez ha sido aplaudida por muchos , sin embargo, otros la han criticado y han criticado aún más, que Blanco se exhiba con los pies tan sucios.

"¡Díganme que es IA!", ruega una cibernauta que en X lamentó lo que hizo Selena.

"Mi novio podría salir de una ducha de 5 horas en la que se frotó los pies todo el tiempo y yo aún así no haría eso", se lee en otro comentario.

"El afecto está completamente desquiciado", opinó el sitio de noticias de espectáculos TMZ.

Selena Gomez apapacha los pies de su esposo Benny Blanco durante la grabación de un podcast.
La famosa pareja hizo pública su relación en diciembre de 2023, un año después se comprometieron, y en en una ceremonia se realizó en Hope Ranch, condado de Santa Bárbara, unos 145 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

Entre los 170 invitados estaban la superestrella del pop estadounidense, y mejor amiga de Gomez,Taylor Swift, así como el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton, y colegas de Gomez como los cómicos Steve Martin y Martin Short.

Blanco, de 37 años, participó en la producción de algunos de los mayores éxitos musicales de Gomez, incluidos los sencillos de 2015 "Same Old Love" y "Kill Em with Kindness".

