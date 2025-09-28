Más Información

Frida se apropia de la ciudad

Frida se apropia de la ciudad

Planeta No y Ramona hacen un drama transfroterizo en su nuevo single: entrevista con Gonzalo García

Planeta No y Ramona hacen un drama transfroterizo en su nuevo single: entrevista con Gonzalo García

Cien años del accidente de Frida Kahlo

Cien años del accidente de Frida Kahlo

El paracetamol y Petro son los nuevos enemigos del gobierno de EU, y “ghostean” a fans de Ghost: memes de la semana

El paracetamol y Petro son los nuevos enemigos del gobierno de EU, y “ghostean” a fans de Ghost: memes de la semana

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

El nebuloso mundo de la certificación de obras artísticas

El nebuloso mundo de la certificación de obras artísticas

oficialmente se han comprometido como marido y mujer. La pareja celebró su boda en Santa Bárbara, California, en un evento privado con 170 invitados, reuniendo a grandes personalidades del cine, la música y la televisión.

Lee también

Selena y Benny Blanco comparten fotos de su boda


Las imágenes y mensajes que ambos compartieron en redes sociales se convirtieron en uno de los momentos más comentados del año, junto al anuncio de la boda de su amiga Taylor Swift. Entre las reacciones, destacó una frase de Benny Blanco.

“Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, escribió en Instagram, haciendo referencia a que Selena fue estrella juvenil de “Los Hechiceros de Waverly Place” transmitida en Disney Channel.

La cantante y actriz, nominada al Emmy y al Grammy, unió su vida al productor musical y compositor, confirmando públicamente su relación en diciembre de 2023.

Benny Blanco compartió varias fotografías después de la ceremonia: en una, la pareja posó frente a un espejo; en otra, mostraron orgullosos sus anillos de casados. Incluso compartieron una imagen donde se observó a Selena descansando en la cama tras la fiesta, abrazándolo tiernamente.

Lee también

Selena Gomez lució un vestido de novia blanco con cuello halter y detalles florales, acompañado de joyería de Tiffany & Co.

Benny Blanco optó por un esmoquin negro con pajarita, ambos conjuntos confeccionados a medida por Ralph Lauren, destacando elegancia y sofisticación en cada detalle.

¿Dónde se celebró la boda?


La boda se llevó a cabo en el vivero Sea Crest Nursery, un espacio rodeado de naturaleza que fue transformado con grandes carpas blancas para recibir a los invitados.

Entre los asistentes estuvieron Taylor Swift, Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park y David Henrie, coprotagonista de Selena en "Los Hechiceros de Waverly Place".

En los comentarios de la publicación de Selena, Benny Blanco volvió a robarse la atención con un mensaje sencillo pero poderoso:

Mi esposa en la vida real”, que recibió miles de reacciones en cuestión de minutos.

Con esta boda, no solo celebran su amor, sino que consolidan su presencia como una de las parejas más queridas de las redes sociales.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camila asegura que la princesa no merece ser reina. Foto: (AP Photo/Joanna Chan) / (AP Photo/Evan Vucci)

Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camila asegura que la princesa no merece ser reina

¿Arruinará Taylor Swift la boda de Selena Gomez? La cantante está “desesperada” de que su mejor amiga le robe la atención. Foto: EFE/ Octavio Guzmán ARCHIVO / AP

¿Arruinará Taylor Swift la boda de Selena Gomez? La cantante está “desesperada” de que su mejor amiga le robe la atención

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen. Foto: AP

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. Foto: Captura de pantalla / tiktok

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. VIDEO

Dakota Johnson. Foto: AP

Dakota Johnson y el impactante vestido azul de transparencias que lució en Zúrich