La historia de Benny Blanco y Selena Gomez comenzó hace más de una década, cuando se conocieron en el 2010 y hoy, la pareja estaría a punto de jurarse amor eterno.

De acuerdo con varios medios internacionales, la cantante y el productor llegarán al altar esta tarde, en una lujosa pero muy privada ceremonia en Santa Bárbara, California.

Según el portal TMZ, los tórtolos se encuentran ultimando todos los detalles de su boda; incluso, ya habrían celebrado una cena de ensayo a la que asistieron grandes estrellas como Steve Martin, Paul Rudd y Martin Short, quienes la acompañan en la serie "Only Murders in the Building".

La historia de amor de Selena Gómez y Benny Blanco

El cuento de hadas entre estos dos famosos inició a principios de la década de 2010, cuando trabajaron juntos para el álbum "Revival" de la cantante.

Aquel primer acercamiento fue únicamente profesional, pero fue el arranque de un noviazgo que se ha robado la atención de Hollywood.

Durante años la relación entre ambos se mantuvo únicamente dentro del ámbito musical. En 2019 volvieron a compartir créditos en el video musical de “I Can’t Get Enough”, junto a J Balvin y en la canción “Single Moon”. Pero en 2023 algo cambió.

Según reportes cercanos, la chispa entre Blanco y Gomez surgió ese año: decidieron comenzar a salir pero alejados de las cámaras. Las cenas casuales y encuentros semanales, donde ambos aprendieron a conocerse más allá de los estudios, los acercó al punto de que se convirtieron en pareja.

El romance se hizo público en diciembre de 2023, cuando la también actriz anunció al mundo entero su noviazgo.

Pero no todo ha sido color de rosa, los enamorados también ha atravesado algunos baches, como cuando los usuarios revivieron algunos comentarios que Blanco hizo sobre su amada en el 2020, llamándola "desesperada por la fama":

"Selena Gomez es una desesperada lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina, y más canciones solo para adquirir más fama”, dijo.

Sin embargo, Gomez no dudó en salir a defenderlo asegurando que era la mejor persona con la que había estado.

Para diciembre de 2024, la pareja llevó su relación al siguiente paso al comprometerse en matrimonio. Según reveló la propia Selena, el momento fue de película: su amado recreo un picnic en un estudio y fue justo ahí donde le pidió que fuera su esposa.

Una boda de ensueño

Podría ser este 27 de septiembre cuando Selena abandone la soltería y le dé el "Sí acepto" al productor musical.

La prensa internacional asegura que la boda se llevará a cabo en una finca privada en Montecito, rodeada de palmeras y arbustos que aseguran privacidad.

Según TMZ, el enlace contará con más de 170 invitados, dos enormes carpas: una blanca para el brindis y la fiesta, y una gris para el altar; además de varias zonas al aire libre donde los invitados podrán relajarse.

También se espera la llegada de Taylor Swift, la mejor amiga de la cantante y quien podría tener un lugar importante en la ceremonia.

