Con la boda a la vuelta de la esquina, Montecito, California, se prepara para un día lleno de glamour protagonizado por Selena Gómez y Benny Blanco.

De acuerdo con TMZ, la celebración de este fin de semana tendrá un estilo muy californiano: una carpa blanca se instaló en una residencia privada del condado de Santa Bárbara, rodeada de palmeras que crean un ambiente tipo oasis. Para la ceremonia, prevista el sábado 27 de septiembre, también se colocó una carpa gris oscuro, donde los novios oficializarán su matrimonio.

A pesar del lujo, los organizadores han cuidado que la atmósfera sea acogedora, con salones al aire libre, rincones de cócteles y cocinas gourmet temporales para atender a los más de 170 invitados. Además, se han visto camiones de entrega y un equipo de alquiler de eventos trabajando en los detalles finales.

Benny Blanco y Selena Gómez se casarán en septiembre. Foto: Instagram oficial.

Selena ha mostrado su alegría por llegar al altar con Blanco, con quien se comprometió el 12 de diciembre de 2024, dando a conocer las fotografías de su costoso anillo. Durante los meses de preparación, la pareja mantuvo la boda en secreto, argumentando que no tenían prisa por casarse debido a compromisos profesionales. Sin embargo, en julio surgieron los primeros reportes de que planeaban celebrar este año.

Misterio alrededor de la boda

Para proteger a los invitados, muchos de ellos figuras públicas, la pareja ha implementado estrictas medidas de seguridad. Según el Daily Mail, incluso se estaban considerando restricciones sobre el uso de teléfonos móviles durante el evento. Aunque el 14 de julio se filtraron la fecha, la ubicación y la lista de invitados, los novios no modificaron la sede de la celebración.

¿Taylor Swift asistirá a la boda?

Una fuente reveló a Page Six que Taylor Swift sí acudirá, pero no se hospedará en el Ritz-Carlton local. En su lugar, alquilará una casa privada cerca de la ceremonia por razones de seguridad:

“Alquilará una casa cercana al lugar del evento, que se mantiene en secreto para el público. Su equipo de seguridad considera que es mejor que un hotel”, indicó la fuente.

Taylor Swift hará funciones de cine especiales para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum "The Life of a Showgirl". Foto: Taylor Swift

No está claro si el prometido de Swift, la estrella de la NFL Travis Kelce, podrá asistir, ya que los Kansas City Chiefs jugarán el domingo en el Arrowhead Stadium.

La boda de Selena y Benny será una celebración de dos días en Montecito, con la asistencia de Steve Martin y Martin Short, coprotagonistas de Selena en "Only Murders in the Building". Por su parte, Meryl Streep no formará parte de los invitados.

