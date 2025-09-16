Durante semanas se especuló sobre el lugar de la boda de Selena Gómez y Benny Blanco. Aunque hay detalles que aún se mantienen en secreto, todo indica que la ceremonia se realizará en una exclusiva propiedad en California.

La pareja subirá al altar a finales de este mes, el 27 de septiembre en Santa Bárbara, según reporta The Sun. Los invitados se alojarán cerca, en el hotel El Encanto, y las habitaciones de 3 mil 500 dólares por noche ya están reservadas.

“Todos los invitados serán recogidos y llevados al lugar sin conocer su destino de antemano”, declaró una fuente al medio.

Gómez y Blanco han buscado mantener la discreción entre los asistentes por motivos de seguridad, ya que se espera la presencia de personalidades como Taylor Swift.

La actriz de "Only Murders in the Building" celebró su despedida de soltera hace un mes en Cabo San Lucas, México, mientras que Blanco tuvo su despedida de soltero en una villa de Las Vegas, lo que confirma que la boda está muy cerca.

Selena Gómez ansiosa por casarse

Durante una reciente aparición en el Tonight Show, Selena compartió cómo van los preparativos:

“Es maravilloso. Soy muy afortunada. Todo va bien.”

También expresó su emoción por la boda, mientras que su coprotagonista Steve Martin bromeó sobre si sería invitado:

“Estoy seguro de que nuestras invitaciones llegarán cualquier día.”

Selena aclaró entre risas:

“Por supuesto que sí, Marty es el portador del anillo.”

Selena y Benny se comprometieron en diciembre de 2024, mostrando su elegante anillo de compromiso en Instagram: una piedra de diamante en forma de marquesa sobre una estructura pavé, un diseño en el que pequeños diamantes se incrustan juntos para crear un efecto brillante. La joya, de estilo clásico, está valuada en más de 200 mil dólares.

El inicio de su romance

Gómez y Blanco comenzaron a salir en julio de 2023, alrededor del cumpleaños de Selena. Los rumores sobre su relación se intensificaron hacia finales de ese año, hasta que finalmente lo confirmaron públicamente en Instagram. Selena calificó a Benny como “mi todo absoluto en mi corazón."