Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

asistió al partido entre los Kansas City Chiefs vs. los Philadelphia Eagles en el estadio Arrowhead, pero de manera muy discreta. La cantante llegó acompañada de su madre, Andrea Swift, y su hermano Austin. Para evitar llamar la atención de los medios se protegió tras una pantalla móvil de casi dos metros de altura.

La decisión de usar esta pantalla blindada generó muchas especulaciones sobre posibles amenazas a su seguridad o un embarazo, pero no existe una confirmación de parte de la estrella.

A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida, algunos asistentes lograron captarla en videos y fotos que luego se compartieron en redes sociales. Sin embargo, la mayoría no se percató de su llegada, lo que permitió a Taylor disfrutar del partido con tranquilidad.

El encuentro terminó con una derrota para los Chiefs, quienes cayeron 20–17 ante los Eagles. Esta caída marca un inicio complicado de temporada para el equipo, que ahora busca recuperar su nivel.

@latinus_us Taylor Swift estuvo presente en el juego inaugural en casa de los Chiefs frente a los Eagles, pero llegó de manera discreta con ayuda de una barrera de privacidad. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus

Boda de Taylor y Travis Kelce

y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025. La propuesta fue realizada el jugador de americano en un jardín, y la noticia fue compartida por Swift en Instagram con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

Según fuentes cercanas, la boda será un evento privado, sin la intención de convertirse en un espectáculo mediático. Se espera que la ceremonia se realice en Rhode Island a finales de 2026, en la propiedad de Swift en Westerly. Además, se ha informado que Taylor está encargada personalmente de la lista de invitados, asegurando un ambiente íntimo y cercano para su gran día.

