De "Terra Nostra" a "Temporada de huracanes", celebran la literatura mexicana

México condena subasta de 47 objetos patrimoniales en Estados Unidos

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Señalan desigualdades para acceso a la cultura

“Rius es el parteaguas de la caricatura en México”: Kemchs, caricaturista

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

, reconocido mundialmente como uno de los grandes iconos de la música mexicana, ha dejado huella en generaciones que corean sus temas en fiestas, XV años y celebraciones patrias como el Grito de Independencia. Entre sus canciones más emblemáticas destaca “La media vuelta”, escrita por el guanajuatense José Alfredo Jiménez e incluida en el álbum Segundo romance (1994).

¿Cómo es que “La media vuelta” se volvió un éxito?

El tema alcanzó el número uno en las listas de popularidad de Billboard a finales de 1994. Sin embargo, más allá de la impecable interpretación de “El Sol”, la atención se centró en su icónico videoclip dirigido por Pedro Torres.

El video reunió a grandes figuras de la cultura mexicana, como Lola Beltrán y Katy Jurado. Juan Gabriel fue clave para este logro: con el pretexto de “una reunión entre amigos”, convocó en un restaurante de la Zona Rosa a personalidades como Alfredo Jiménez Jr., Amalia Mendoza “La Tariácuri”, Enriqueta Jiménez “La Prieta Linda”, el escritor Carlos Monsiváis y actores como Pablo Montero, Ofelia Medina y Jorge Russek. Muchas de estas celebridades desconocían que participarían en una grabación hasta que Luis Miguel comenzó a recorrer las mesas cantando y abrazando a cada uno.

Un tributo a las leyendas mexicanas

El videoclip también incluyó a una mujer con un parecido innegable a María Félix, quien representó el interés amoroso de Luis Miguel en la historia, rindiendo tributo a la diva del cine de oro mexicano.

La producción de “La media vuelta” y del álbum “Segundo romance” fortaleció el vínculo de con la música ranchera y el mariachi. Este tema no solo consolidó su posición como intérprete versátil, sino que también se convirtió en un homenaje a las figuras y tradiciones que han definido la identidad cultural de México.

