Luis Miguel, reconocido mundialmente como uno de los grandes iconos de la música mexicana, ha dejado huella en generaciones que corean sus temas en fiestas, XV años y celebraciones patrias como el Grito de Independencia. Entre sus canciones más emblemáticas destaca “La media vuelta”, escrita por el guanajuatense José Alfredo Jiménez e incluida en el álbum Segundo romance (1994).

¿Cómo es que “La media vuelta” se volvió un éxito?

El tema alcanzó el número uno en las listas de popularidad de Billboard a finales de 1994. Sin embargo, más allá de la impecable interpretación de “El Sol”, la atención se centró en su icónico videoclip dirigido por Pedro Torres.

El video reunió a grandes figuras de la cultura mexicana, como Lola Beltrán y Katy Jurado. Juan Gabriel fue clave para este logro: con el pretexto de “una reunión entre amigos”, convocó en un restaurante de la Zona Rosa a personalidades como Alfredo Jiménez Jr., Amalia Mendoza “La Tariácuri”, Enriqueta Jiménez “La Prieta Linda”, el escritor Carlos Monsiváis y actores como Pablo Montero, Ofelia Medina y Jorge Russek. Muchas de estas celebridades desconocían que participarían en una grabación hasta que Luis Miguel comenzó a recorrer las mesas cantando y abrazando a cada uno.

Un tributo a las leyendas mexicanas

El videoclip también incluyó a una mujer con un parecido innegable a María Félix, quien representó el interés amoroso de Luis Miguel en la historia, rindiendo tributo a la diva del cine de oro mexicano.

La producción de “La media vuelta” y del álbum “Segundo romance” fortaleció el vínculo de Luis Miguel con la música ranchera y el mariachi. Este tema no solo consolidó su posición como intérprete versátil, sino que también se convirtió en un homenaje a las figuras y tradiciones que han definido la identidad cultural de México.