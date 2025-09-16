Lupillo Rivera está pasando por un complicado momento de salud que afecta directamente su desempeño en el escenario, el cantante de 53 años detalló cómo le ha perjudicado su problema de audición a tal grado que se tomará un descanso de verdad.

Fue en abril de 2025 que el hermano de la fallecida Jenni Rivera se salió del reality "La Casa de los Famosos All-Stars" por una "situación médica crítica", sin que en ese momento se revelara con claridad la razón.

Ahora, en una entrevista para el programa "Despierta América", Lupillo revela lo mal que la está pasando, y entre lágrimas detalla como su día a día se ha visto afectado por esta situación que lo aleja cada vez más de los escenarios en los que comenzó su andar artístico en 1993, cuando grabó su primer disco como solista motivado por su trabajo en la disquera de su padre, Cintas Acuario.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre su problema de audición?

Visiblemente afectado, Lupillo dijo que tiene problemas de salud que el público desconoce, los cuales lamentablemente lo están alejando de lo que más ama hacer, que es cantar.

"Me han surgido más cosas que la gente no sabe, creo que este momento es muy fuerte para mí porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el escenario, la adrenalina", dijo.

Se sabe que Lupillo ha recibido tratamiento otorrinolaringológico en el oído derecho, sin embargo, al parecer su padecimiento es más delicado de lo que se pensaba, pues detalló afirma que sólo le queda funcional un oído y no al cien por ciento, sólo un poco, pues con el otro oído ya no escucha nada.

"No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta; en el escenario me baso en la vibración", se sinceró.

Fue claro al decir que no estaba al cien por ciento, por lo que no podía ni debía ofrecer un show, pues el público paga un boleto para disfrutar de un artista que esté al cien.

"El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista debe estar al cien por ciento y yo no estoy al cien por ciento", confesó.

Lupillo explicó que aunque hasta el momento ha podido ofrecer shows de dos horas y media de duración, termina muy agotado.

"Estoy batallando mucho, trato de cantar dos horas quince, dos horas y media siempre y hasta la fecha lo he hecho pero sí me canso mucho".

Lupillo finalizó diciendo que ante este panorama sí necesita de un "descanso bien"; el cantante tiene programados varios conciertos en el mes de septiembre como parte de su gira "La última y nos vamos", entre ellos presentaciones en el Estado de México, Puebla y Texas.

