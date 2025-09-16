Adele se ha caracterizado por lo generosa que es con sus fans. La calidez, inherente a su personalidad, ha tocado a sus seguidores mexicanos, por quienes pareciera tener un especial aprecio, como demostró en 2023 cuando, en su residencia en Las Vegas, al interrumpir su concierto para celebrar que en México estaba celebrándose el Día de la Independencia.

Un día como hoy, pero de hace dos años, la cantante británica, se encontraba aún ofreciendo su emblemático "Weekends with Adele", nombre con el que se conoció a su residencia de conciertos en Las Vegas, la cual ofreció durante dos años.

Y el 16 de septiembre cuando no dejó pasar desapercibido el hecho de que, en esa fecha, México celebraba su independencia.

"De hecho, hoy es el Día de la Independencia en México, ¡hoy!, ¿tenemos a alguien de México aquí?", dijo y se sorprendió frente la respuesta tan estruendosa que recibió de la audiencia.

Con una sonrisa en el rostro, Adele afirmó que, eran tantos los fans mexicanos que la acompañaban esa noche que, bien podría tratarse de un show que hubiera ofrecido en nuestro territorio y, con dulzura, dijo que se uniría a la celebración de la fiesta patria.

"¡Oh, caray!, también podríamos estar en México, estoy preparada para la fiesta si ustedes quieren".

En esa ocasión, también compartió que, dentro de su equipo de trabajo, tenía un buen amigo, proveniente de México que, esa tarde, se había conmovido al escuchar que fuera de las instalaciones del Caesars Palace, recinto donde estaba presentándose la cantante, se encontraba un grupo de Mariachis.

Pero, mientras su amigo experimentaba nostalgia por estar lejos de casa, ella se admiraba por el poder de convocatoria que tiene nuestra cultura y sus tradiciones.

Por eso, no fue de sorprender que, a lo largo de su residencia, cada que una fanática, o un fanático, se le acercaba con un peluche del doctor Simi, ella lo aceptara maravillada pues, probablemente, con ayuda de su amigo, conocía perfectamente el significado de estos.

"¿Puedo tener ese muñeco Simi?, es que me encantan y veo que lo hiciste, me encantó, muchísimas gracias", dijo a una pequeña niña que trababa de entregarle, junto a su madre, el peluche.

"Para aquellos que no saben qué son estos, se llaman muñecos Simi y he recibido muchos durantes estos shows y son, definitivamente, mis favoritos", explicó al resto de su a

