Selena Gómez y Benny Blanco celebraron la antesala de su boda con una elegante cena de ensayo en una mansión de California, rodeados de familiares, amigos y varias estrellas de Hollywood.

El viernes 26 por la noche, en una residencia de Hope Ranch, en el valle de Goleta, los paparazzi captaron a Steve Martin y Martin Short, quienes participan en la serie "Only Murders in the Building" junto a Selena, entrando a la finca luciendo elegantes con traje. Martin, de 80 años, conversó y se rió con su compañero: el comediante Paul Rudd, mientras otros asistentes estaban sentados en una mesa adornada con copas de vino y agua.

Meryl Streep, también parte de "Only Murders in the Building", no estuvo presente. Se había reportado que había declinado la invitación para el fin de semana de la boda; según una fuente de Page Six, la actriz se encontraba filmando escenas para la próxima secuela de "The Devil Wears Prada" en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán.

Por su parte, una de las mejores amigas de Selena, Taylor Swift, fue vista descendiendo de un avión en Santa Bárbara, California, el viernes temprano, pero posteriormente no fue fotografiada en la reunión. Por recomendación de su equipo de seguridad, Swift se hospedará en una casa de renta cercana al lugar de la boda.

Los invitados desconocen la ubicación de la Boda

Benny y Selena se casarán en una ceremonia íntima hoy sábado en una residencia privada en Santa Bárbara, según informó The Sun. De acuerdo con los reportes, los invitados se hospedarán en el hotel El Encanto, cuyas habitaciones de 3,500 dólares la noche están reservadas para todo el fin. Desde allí serán trasladados al lugar de la celebración, sin conocer previamente la ubicación.

Hasta el momento no se han revelado fotografías de Selena y Benny durante su cena de ensayo.

Foto: Instagram taylorswift

Gómez y Blanco fueron vinculados por primera vez en diciembre de 2023. La intérprete confirmó la relación con un comentario en una cuenta de fanáticos: “Él es absolutamente todo en mi corazón”. Desde entonces han sido vistos juntos en múltiples eventos, incluidos los Globos de Oro y los Premios Emmy 2024.

El 12 de diciembre de 2024, Selena compartió una fotografía de su anillo de diamantes, confirmando así su compromiso nupcial.