Alexis Ayala ha ganado gran popularidad gracias a su participación en "La casa de los famosos México", sin embargo, ahora se encuentra en medio de la polémica por las recientes declaraciones que una de sus exparejas hizo en su contra.

En un video publicado las redes sociales, la actriz Paty Díaz habló sobre la relación que sostuvo con Ayala hace más de 20 años, la cual, afirmó, estuvo marcada por la presunta violencia física y psicológica que este ejerció en su contra.

"Yo fui víctima de violencia, de insultos, de agresiones, de amenazas de muerte”, dijo en el clip.

Lee también Alexis Ayala abre su corazón y habla de las cuatro mujeres de su vida

En sus declaraciones, Díaz contó a detalle cómo se deterioró el noviazgo, de poco más de cinco años, a mientras trabajaban juntos en la telenovela "Barrera de amor", la última producida por Ernesto Alonso.

Según la actriz, Ayala le habría sido infiel con una compañera mucho más joven que ella y pudo comprobar el engaño durante unas grabaciones en Canadá: “Lo alcancé de sorpresa y ¡oh sorpresa la que me llevé!”, agregó.

Sin embargo, afirmó, los incidente ocurrieron mucho tiempo antes con comportamientos groseros, actitudes deindiferencia y hasta episodios de agresiones físicas.

"Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal y lo comprobé un día que, en un centro comercial me quiso golpear. Mi hijo empezó a llorar y eso me dolió mucho. Un niño no tiene por qué ver ni sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”.

Uno de los incidentes más graves, según recordó, fue cuando el integrante de "La casa de los famosos México" la amenazó con quemar la casa en la que vivía, con ella adentro:

"Me dijo: me tienes envidia porque me ves feliz. Tú te quieres quedar con mi casa, pero soy capaz de quemarla contigo y con tu hijo adentro para que se mueran”.

Paty reveló que tras lo sucedido decidió pedir ayuda e interpuso una denuncia en contra del actor.

Asimismo, aclaró que decidió sacar todo esto a la luz después de recibir varios videos en los que Ayala hablaba de una relación pasada en la que, supuestamente, habría recibido malos tratos.

"Una cosa es hacerse la víctima y otra es ser víctima", dijo.

Por último, mandó un mensaje a todas aquellas personas (mujeres y hombres) que estén pasando una situación similar para que no les den a sus agresores el poder de su silencio: “Nunca es tarde, denuncien a su agresor. Sé que da miedo y causa vergüenza, pero podemos hacerlo, no se queden calladas”.

Alexis, por su parte, aún se encuentra compitiendo en el reality show de Televisa, por lo que no ha respondido a las acusaciones en su contra.

Lee también Alexis Ayala nomina a Aldo a cambio de estar con su esposa Cinthia Aparicio en "La casa de los famosos México"