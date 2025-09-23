Taylor Swift estrena "The Life of a Showgirl": ¿Cuánto cuestan los boletos en cines de México?

Tras la euforia por el anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift, millones de fans quedaron envueltos entre el brillo de "The Life of a Showgirl", quedando a la expectativa por la fecha de lanzamiento.

Para sorpresa de muchos, el lanzamiento del doceavo álbum de estudio de Swift se realizará de manera global en una proyección exclusiva que fue anunciada a través de las redes sociales de la cantautora con un póster donde invitaba a sus fans a ser parte de "The Official Release Party of a Showgirl" en su sala de cine favorita el próximo 3 de octubre.

La proyección que también llegará a México, incluirá el video musical del primer sencillo del álbum "The Fate of Ophelia", además de imágenes nunca antes vistas y el detrás de cámaras del video y todos los detalles sobre lo que inspiró este nuevo disco.

Póster oficial de "The Official Release Party of a Showgirl". Foto: Taylor Swift

¿Cuánto cuestan los boletos para "The Official Release Party of a Showgirl" de Taylor Swift?

Esta función especial promete ser más que una película documental, sino toda una celebración para introducir a los swifties en la nueva era musical de la artista.

En México las cadenas Cinépolis y Cinemex anunciaron que serán parte de la fiesta y ofrecerán en sus complejos esta proyección especial.

Los boletos en ambas cadenas tendrán un costo de $149 pesos y hasta el momento, al igual que en Estados Unidos, las funciones se tienen programadas únicamente del 3 al 5 de octubre.

Taylor Swift hará funciones de cine especiales para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum "The Life of a Showgirl". Foto: Taylor Swift

¿Cuándo inicia la preventa de "The Official Release Party of a Showgirl" ?

Si deseas asistir al "The Official Release Party of a Showgirl", deberás apresurarte para adquirir los boletos, ya que estarán a la venta en cines seleccionados de ambos complejos a partir de este 23 de septiembre.

Con información de Nara Muñoz

