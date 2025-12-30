Más Información

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

Este año, las celebridades apostaron por historias que cruzaron culturas, países y estilos para iniciar una nueva etapa en sus vidas. Algunas eligieron México como escenario para decir “sí”, mientras que otras celebraron en destinos internacionales, entre lujo, intimidad y simbolismo.

Estas son las bodas más comentadas del año y las historias de amor que las acompañaron:

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: una boda libanesa-mexicana

La modelo e influencer , llegó al altar con el empresario libanés en una celebración que fusionó dos culturas.

Lee también:

La pareja contrajo matrimonio civil el 11 de abril en Madrid, en una ceremonia privada en El Palacio de la Equitativa, sede del Hotel Four Seasons. Al evento acudieron únicamente personas cercanas, incluidos los hermanos de Alejandra: Ana Paula y Eduardo.

Alejandra Capetillo y su novio Nader Shoueiry. Foto: Instagram oficial.
Alejandra Capetillo y su novio Nader Shoueiry. Foto: Instagram oficial.

Posteriormente celebraron su boda religiosa en la Hacienda Zotoluca, en Hidalgo, ya con la presencia de sus padres y familiares. La ceremonia destacó por la mezcla de mariachis, autos clásicos, tambores libaneses y un emotivo primer baile al ritmo de “Volare”. Alejandra lució un vestido diseñado por Lorena Formoso y la gastronomía también rindió homenaje a ambas tradiciones.

Alejandra vive en Europa desde hace unos años para perseguir su sueño como modelo, y fue en este escenario donde encontró el amor.

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry en su boda. Foto: alecapetilloga/agba.weddings
Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry en su boda. Foto: alecapetilloga/agba.weddings

Lee también:

Andrea Meza y Ryan Proctor: amor que superó los tropiezos

La se casó con el influencer estadounidense Ryan Proctor el 11 de enero en un club privado de playa en Naples, Florida.

La boda originalmente estaba planeada para octubre de 2024, pero fue pospuesta debido al huracán Milton.

Finalmente, se realizó una ceremonia íntima con alrededor de 50 invitados. Andrea adaptó su vestido al clima cálido y destacó por portar joyas diseñadas especialmente para ella, además de un tocado simbólico relacionado con sus títulos de belleza. El primer baile de novios fue al ritmo de “L.O.V.E.” de Frank Sinatra.

Foto: Vía Miss World.
Foto: Vía Miss World.

Martha Higareda y Lewis Howes: amor en la Riviera Maya

se casaron el 8 de febrero en el Fairmont Mayakoba, en la Riviera Maya, lugar donde se conocieron.

Lee también:

La boda estuvo marcada por detalles mexicanos: papel picado, rosas, música de mariachi y una atmósfera festiva. Martha lució un vestido blanco de María Farbinni y más tarde cambió a uno rosa mexicano. Su baile como esposos fue con “Vivir mi vida”, de Marc Anthony.

La pareja, recientemente, le dio la bienvenida a sus gemelas.

Foto: Instagram @marthahigareda
Foto: Instagram @marthahigareda

Claudia Martín y Carlos Said: boda y bebé en camino

Los actores oficializaron su relación el 20 de junio en el Hotel Live Aqua Arcos Bosques, en la Ciudad de México, rodeados de familiares y amigos.

La boda ocurrió apenas un mes después de anunciar su compromiso y en medio de la espera de su primer bebé. La pareja se conoció grabando la telenovela "Juegos de amor y poder", donde la amistad dio paso al romance.

Selena Gomez y Benny Blanco: una boda secreta

se convirtieron en marido y mujer el 27 de septiembre en una extensa propiedad privada en Santa Bárbara, California.

Lee también:

Aunque los paparazzi lograron ubicar el lugar, la pareja mantuvo la celebración en total hermetismo gracias a estrictas medidas de seguridad y no salió a la luz ninguna fotografía mientras se llevaba a cabo el lujoso evento. A la boda asistieron figuras como Taylor Swift y Ed Sheeran.

Selena lució tres vestidos distintos y joyería de Tiffany & Co. Más tarde, ambos compartieron imágenes íntimas del momento en redes sociales.

“Me casé con una princesa de Disney”, escribió Benny Blanco.

Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su boda en una residencia privada en California. Foto: Instagram oficial.
Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su boda en una residencia privada en California. Foto: Instagram oficial.

Stella Banderas y Alex Gruszynski: elegancia con sello gótico

Stella Banderas, hija de Antonio Banderas, pisó el altar el 18 de octubre en el monasterio de La Abadía de Retuerta LeDomaine, en Valladolid, España.

El enlace se realizó en un exclusivo hotel rodeado de viñedos y contó con invitados como Dakota Johnson y las hijas del expresidente Barack Obama.

Antonio Banderas se mostró cercano con la prensa y describió la ceremonia como profundamente emotiva. La boda tuvo estrictas medidas de seguridad y absoluta discreción, pues ni el equipo encargado del evento podía utilizar sus teléfonos.

Lee también:

Demi Lovato y Jordan Lutes: amor y música

se casaron el 25 de mayo en la finca Bellosguardo, en Santa Bárbara, tras comprometerse en 2023.

La cantante lució un vestido de Vivienne Westwood, mientras que Jordan optó por un traje clásico. Compartieron votos ante 135 invitados y protagonizaron momentos espontáneos, como decidir quién hablaba primero jugando “piedra, papel o tijera”.

Su baile de pareja fue con “Iris”, de Goo Goo Dolls.

Demi Lovato y Jordan se conocieron mientras trabajaban en un álbum musical. Foto: Instagram oficial de Demi Lovato.
Demi Lovato y Jordan se conocieron mientras trabajaban en un álbum musical. Foto: Instagram oficial de Demi Lovato.

Manel de la Parra y Ligia Uriarte: romance clásico

El actor y la presentadora se casaron por el civil el 14 de agosto y días después celebraron su boda religiosa en la Catedral de Durango.

Ambos vistieron diseños de Benito Santos y la ceremonia contó con una orquesta dirigida por Alondra de la Parra, hermana del novio. Entre los invitados destacaron Julián Gil, Adrián Uribe y Ludwika Paleta.

Lee también:

Kristen Stewart y Dylan Meyer: Una fiesta sin excesos

Kristen Stewart, reconocida por su actuación en "Crepúsculo, y la guionista Dylan Meyer se casaron el 20 de abril en un restaurante mexicano de Silver Lake, Los Ángeles.

Tras seis años juntas, apostaron por un festejo sencillo y discreto. Las pocas imágenes que circularon las mostraron relajadas, con ramos de flores y atuendos sobrios.

Paty Cantú y Christian Vázquez: verde esmeralda

La cantante y el actor se casaron el 29 de noviembre en Punta de Mita, Riviera Nayarit.

Ambos sorprendieron al vestir en tonos verde jade de Benito Santos. Paty utilizó varios vestidos, pero el verde esmeralda con velo fue el más comentado. La pareja decidió no compartir imágenes del enlace, durante el evento, y apostó por una celebración privada con gastronomía mexicana y bebidas premium.

Lee también:

Carmen Aub e Iván Sikic: amor y maternidad

Carmen Aub, actriz de "El señor de los cielos", se casó con el artista conceptual Iván Sikic el 28 de junio en una ceremonia íntima.

Además del matrimonio, la pareja celebró la recta final del embarazo de su hija Lu. Carmen lució un vestido sencillo que dejaba ver su baby bump y compartió mensajes emotivos sobre este nuevo capítulo de su vida.

Carmen Aub e Iván Sikic se casaron el 28 de junio. Foto: Instagram oficial.
Carmen Aub e Iván Sikic se casaron el 28 de junio. Foto: Instagram oficial.

Kim Woo-bin y Shin Min-a: una boda de película

Los actores surcoreanos sellaron su amor el 20 de diciembre en Seúl, tras una década juntos.

Una nevada real acompañó la única imagen difundida de la boda, celebrada en el hotel The Shilla Seoul. La ceremonia fue muy emotiva, marcada por la historia de resiliencia de la pareja, especialmente durante la batalla de Woo-bin contra el cáncer. La escena fue descrita como digna de un K-drama.

Woo-bin y Shin Min-a llevan 10 años de relación. Foto: AM Entertainment.
Woo-bin y Shin Min-a llevan 10 años de relación. Foto: AM Entertainment.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]