Los fans del anime clásico, especialmente de "Candy Candy" (1976-1979), vuelven a estar de luto: el actor argentino Andrés Turnes, voz de Anthony Brower Ardley y Terence "Terry" Grandchester, falleció el 21 de diciembre a los 88 años.

Aunque su muerte ocurrió hace unos días, la noticia se dio a conocer el pasado viernes. Turnes conquistó a los seguidores de la serie al dar vida a los galanes de la carismática protagonista: además de Anthony y Terry, prestó su voz a Albert en sus primeras apariciones y a Tom, amigo de Candy desde el Hogar de Pony hasta su adultez. También dobló al protagonista en "Jet Marte" (1977).

A lo largo de su carrera, se dedicó a los escenarios teatrales con más de 200 puestas en escena, y en cine participó en filmes como "Los hermanos" (1965), "Tengo calle" (1981) y "Ángel, la diva y yo" (1999).

Su partida ocurrió apenas diez días después del deceso de su compatriota Susana Klein, quien cantó los temas de entrada y salida de "Candy Candy" en la versión para Latinoamérica.

En 2025, la industria del doblaje en español despidió a varias figuras clave: la mexicana Iliana de la Garza, la venezolana Maythe Guedes, Amparo Garrido (legendaria voz de Blancanieves) y Gabriela Michel (madre de Aislinn Derbez). A nivel internacional, se marcharon Takaya Hashi (Inuarashi en One Piece) y el argentino Marcelo Armand (Harry Potter y Spider-Man).

