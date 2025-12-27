Más Información

Tras 16 años al aire, el programa de radio de Fernando Fernández, “A Pie de Página”, transmitirá su última emisión

2026, un año para viajar a los grandes museos: de Frida Kahlo a Rothko y Ana Mendieta

"Hacen falta espacios para vivir de la danza": Elisa Carrillo

Generosa UNAM

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Una Navidad con humor negro llega al teatro La Capilla

Los fans del anime clásico, especialmente de "Candy Candy" (1976-1979), vuelven a estar de luto: el actor argentino Andrés Turnes, voz de Anthony Brower Ardley y Terence "Terry" Grandchester, falleció el 21 de diciembre a los 88 años.

Aunque su muerte ocurrió hace unos días, la noticia se dio a conocer el pasado viernes. Turnes conquistó a los seguidores de la serie al dar vida a los galanes de la carismática protagonista: además de Anthony y Terry, prestó su voz a Albert en sus primeras apariciones y a Tom, amigo de Candy desde el Hogar de Pony hasta su adultez. También dobló al protagonista en "Jet Marte" (1977).

A lo largo de su carrera, se dedicó a los escenarios teatrales con más de 200 puestas en escena, y en cine participó en filmes como "Los hermanos" (1965), "Tengo calle" (1981) y "Ángel, la diva y yo" (1999).

Su partida ocurrió apenas diez días después del deceso de su compatriota Susana Klein, quien cantó los temas de entrada y salida de "Candy Candy" en la versión para Latinoamérica.

En 2025, la industria del doblaje en español despidió a varias figuras clave: la mexicana Iliana de la Garza, la venezolana Maythe Guedes, Amparo Garrido (legendaria voz de Blancanieves) y Gabriela Michel (madre de Aislinn Derbez). A nivel internacional, se marcharon Takaya Hashi (Inuarashi en One Piece) y el argentino Marcelo Armand (Harry Potter y Spider-Man).

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

