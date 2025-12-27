Más Información
Tras 16 años al aire, el programa de radio de Fernando Fernández, “A Pie de Página”, transmitirá su última emisión
Los fans del anime clásico, especialmente de "Candy Candy" (1976-1979), vuelven a estar de luto: el actor argentino Andrés Turnes, voz de Anthony Brower Ardley y Terence "Terry" Grandchester, falleció el 21 de diciembre a los 88 años.
Aunque su muerte ocurrió hace unos días, la noticia se dio a conocer el pasado viernes. Turnes conquistó a los seguidores de la serie al dar vida a los galanes de la carismática protagonista: además de Anthony y Terry, prestó su voz a Albert en sus primeras apariciones y a Tom, amigo de Candy desde el Hogar de Pony hasta su adultez. También dobló al protagonista en "Jet Marte" (1977).
A lo largo de su carrera, se dedicó a los escenarios teatrales con más de 200 puestas en escena, y en cine participó en filmes como "Los hermanos" (1965), "Tengo calle" (1981) y "Ángel, la diva y yo" (1999).
Su partida ocurrió apenas diez días después del deceso de su compatriota Susana Klein, quien cantó los temas de entrada y salida de "Candy Candy" en la versión para Latinoamérica.
Lee también: Susana Klein, actriz que dobló a Mafalda y cantó la apertura de "Candy Candy", muere a los 83 años
En 2025, la industria del doblaje en español despidió a varias figuras clave: la mexicana Iliana de la Garza, la venezolana Maythe Guedes, Amparo Garrido (legendaria voz de Blancanieves) y Gabriela Michel (madre de Aislinn Derbez). A nivel internacional, se marcharon Takaya Hashi (Inuarashi en One Piece) y el argentino Marcelo Armand (Harry Potter y Spider-Man).
Lee también: "La IA no se alimenta sola"; locutores y actores de doblaje se manifiestan, exigen su regulación
rad
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]