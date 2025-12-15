Más Información

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

, , murió el 11 de diciembre a los 83 años, como confirmó Cecilia Gispert, una de sus colegas y grandes amigas, con la que compartió el trabajo de prestar su voz a Candice "Candy" White Ardley, el personaje principal de anime "".

Klein tenía 83 años al momento de su fallecimiento, como detalló Gispert, a través de su cuenta oficial de Facebook, este domingo 12 de diciembre, dos días después de que se produjera el deceso.

"Acabó de recibir una tristísima noticia; falleció Susana Klein".

La también actriz de doblaje contó que compartió con Susana el doblaje de Candy; mientras que Cecilia se encargó de las voces del personaje, Klein fue quien interpretó los temas de apertura y clausura -también conocidos como "opening" y "ending"- de la caricatura japonesa, titulados "Llámame Candy" y "Carrusel", respectivamente.

A partir de 1989, luego de sus emblemáticos trabajos, doblando a Mafalda, en la adaptación cinematográfica del cómic, y a Luisa Lane en "Superman III", la argetina se mudó a vivir a España, donde residió hasta 2012, después de mudó a Alemania.

"Ella hace años vivía en Alemania, donde vivía uno de sus hijos. Excelente compañera y amiga. Querida, Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino, fue una gran alegría haberte conocido, abrazo grande hasta donde estés", dedicó Gispert a su compañera.

