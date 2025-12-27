En su faceta de productor cinematográfico con la cinta Bajo el volcán, William Levy se propuso dar voz a esas personas que fungen como expertos y voluntarios de rescate en medio de un desastre.

“A veces la gente no aprecia mucho a aquellos que están para servir, pero tampoco dimensiona lo que una persona pierde cuando se enfrenta a un desastre de la naturaleza, se trata también de tocar temas con los cuales se sientan identificados”, señaló William Levy, quien cerró el 2025 estrenando la película Bajo un volcán, ya disponible en ViX.

Levy se enfoca cada vez más a la producción, primero fue con la película En brazos de un asesino (2019) y ahora con este filme, la razón, es que esto le permite hacer los proyectos que le interesan y llevar telento latino a Europa.

“He tenido la oportunidad y la bendición de ser parte de esto desde un principio, es algo que disfruto demasiado, el poder hacer cosas que junten los mercados, España con México o el resto de Latinoamérica, yo me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado hacer”, expresó.

Esta historia se desarrolla en un pueblo llamado Garachico, cuya tranquilidad es rota por la eminente erupción de un volcán, ahí el piloto militar Mario Torres (William Levy) y la vulcanóloga Dani (Maggie Civantos) luchan por su supervivencia y de la gente.

“La película tiene acción, romance, comedia, un drama bien contado, es una película para sentarse y disfrutar hora y media. Llegó a mis manos hace tres años y se decidió realizarlo por los acontecimientos de hace dos años en La Palma, Canarias (donde hizo erupción un volcán)”, explica.

William subrayó que esta película no es para sumergirse en la tragedia, pero fusiona ficción con un hecho real.