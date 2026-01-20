En cuanto se supo que Andrea Legarreta volvió a darse una oportunidad en el amor, las felicitaciones llegaron… y las advertencias también; y es que, el nuevo galán, Luis Carlos Origel, es sobrino del nada discreto "Pepillo" Origel.

En redes sociales, los fans de la conductora ya le han pedido que se vaya con cuidado y mantenga su distancia del famoso tío, pues no suele ser el más respetuoso de la vida privada de los famosos; otros más le advierten que no se sorprenda cuando el comentarista la coloque en medio de un chisme o que de plano tire la toalla con el chico, que además es menor que ella.

Vaya sorpresa la que dio Victoria Ruffo con sus últimas declaraciones. Sin titubeos, la llamada "Reina de las telenovelas" confesó que, de todos los galanes con los que ha compartido escenas románticas, Mauricio Ochmann ha sido quien mejor la ha besado. Una revelación que no tardó en despertar comentarios, sobre todo porque el actor alguna vez formó parte de la familia de su expareja, Eugenio Derbez.

La declaración surgió al recordar su trabajo juntos en “Victoria”, donde la química quedó registrada en pantalla. Ochmann respondió con cortesía y sin entrar en detalles, pero dejó abierta la posibilidad de volver a coincidir en un set, pues afirma "es un agasajo" trabajar con la "Queen".

Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo. Foto: Twitter @ada_lso

“Shrek 5” podría quedarse sin voz

No todo es cuento de hadas en el regreso de Shrek a la pantalla grande. Alfonso Obregón, actor de doblaje que convirtió al ogro en un clásico en español, agradeció el cariño de los fans que piden su regreso, pero dejó claro que esta vez no basta con llamarlo a grabar. Si vuelve, será bajo sus reglas.

El actor fue directo: quiere reconocimiento en los créditos, mejor pago y, además, dirigir el doblaje de “Shrek 5”. Si la empresa encargada no se sienta a negociar, simplemente no retomará al personaje: "si no me habla y no nos sentamos a dialogar, no lo voy a hacer. Y no pasa nada”, dijo.

Alfonso Obregón ha dado voz de Shrek desde la primer película.

