Con la obligación de ganar, las Chivas se enfrentan al FC Juárez esta tarde en el estadio Akron.

El equipo de Gabriel Milito se presenta en la Jornada 2 con la necesidad de sumar su primera victoria, luego de que debutara en el torneo con una derrota (0-2) con el Toluca en su propia casa.

Contra los Bravos, el equipo tapatío tiene la oportunidad de reivindicarse con la afición rojiblanca, por lo que necesita quedarse con los tres puntos.

Para este encuentro, el director técnico argentino no podrá contar con Ángel Sepúlveda, quien recibió la tarjeta roja directa el fin de semana pasado; Armando González podría volver a la titularidad, luego de su participación en el Mundial 2026.

Como ventaja, el Rebaño Sagrado tiene el historial de enfrentamientos a su favor. En sus últimos 10 duelos de Liga MX con el conjunto fronterizo, sólo ha perdido uno, con saldo de cinco victorias y cuatro empates.

Sin embargo, jugando en condición de local, las Chivas no suelen tener los mejores resultados contra el FC Juárez.

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Desde que este equipo se fundó, ha visitado a los rojiblancos en siete ocasiones, en Liga MX, y únicamente ha sufrido tres derrotas, rescatando dos triunfos y dos empates; incluso, en su último partido en el Akron, los Bravos derrotaron (1-2) al Rebaño.

Para Milito y sus dirigidos es más que importante quedarse con la victoria, por lo que deben salir a buscar sus primeros tres puntos en el naciente torneo, ya que de los contrario, la situación se pondría complicada.

Las Chivas tienen prohibido fallar esta tarde. Una derrota encendería las alarmas en el redil, sobre todo, por tratarse del equipo que tiene la plantilla más costosa del Apertura 2026.

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