Este martes 9 de junio, contingentes de maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron distintos bloqueos y toma de casetas en varios estados del país.

Morelos

Un contingente superior a los 4 mil maestros de diferentes corrientes marcharon en Cuernavaca para apoyar a sus compañeros en protesta en la Ciudad de México y unirse a la exigencia de abrogación la Ley del ISSSTE de 2007.

En la capital del estado provocaron afectaciones viales que paralizaron gran parte del primer cuadro de la ciudad durante varias horas, mientras una comisión negociaba se reunía con autoridades estatales en Palacio de Gobierno.

La vocera del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), Julita Villalba, sostuvo que la exigencia central es eliminar el sistema de cuentas individuales y regresar al régimen de pensiones solidarias. Aunque reconoció que existe una propuesta para modificar el esquema de las Afores, insistió en que la demanda de los trabajadores es recuperar un modelo que garantice mejores condiciones de retiro.

Los docentes exigieron que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum demuestre el carácter humanista que ha proclamado y atienda una demanda que ha sido ignorada.

El movimiento anunció que las acciones continuarán. Mañana realizarán una nueva marcha de El Calvario al Zócalo de Cuernavaca, mientras que el jueves partirán de Plan de Ayala a la altura del IMSS hacia el centro de la ciudad. Además, un contingente viajará a la Ciudad de México para reforzar las protestas nacionales.

Foto: Especial

Zacatecas

El magisterio de la Sección 34 del SNTE de Zacatecas se sumó a la jornada nacional de protestas con la toma de las cuatro casetas de peaje que hay en la entidad para dar libre paso a todos los automovilistas y transportistas.

Desde las ocho horas de este jueves llegaron los contingentes a las casetas que están ubicadas en los municipios de Osiris-Cuauhtémoc, Calera, Fresnillo y Vetagrande.

De manera preliminar, los grupos de maestros anunciaron que estarían con esta acción hasta después de las 14:00 horas, pero advirtieron que se mantienen en pie de lucha y atentos a las disposiciones que se acuerden a nivel nacional, ya que pertenecen al Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas (MDMZ), así como a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Además de que continúan con el paro de labores en todas las escuelas federalizadas que iniciaron desde el pasado 1 de junio, donde concentran al mayor número de centros educativos y alumnos, aunado al plantón que mantienen afuera de Palacio de Gobierno.

Baja California

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de Tijuana la mañana de este martes, en el marco de las movilizaciones a nivel nacional para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Desde temprano integrantes del organismo llegaron a las inmediaciones del aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodriguez, ubicado a un costado del muro que divide la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, para continuar con las acciones dentro del paro nacional que iniciaron desde hace semanas.

Entre los maestros realizaron una caravana que partió desde las instalaciones del Sistema Educativo Estatal (SEE) ubicadas en Zona Río, a un costado del Palacio Nacional, la cual avanzó hasta el aeropuerto.

Durante la movilización los contingentes bloquearon las vialidades que permitian el acceso a la terminal aérea, lo que generó tráfico e impidió que los usuarios pudieran llegar a tiempo a sus vuelos, por lo que algunos optaron por bajar de sus vehículos con maletas para llegar sin afectar sus itinerarios.

La semana pasada los maestros del CNTE bloquearon parcialmente la Garita de El Chaparral y San Isidro.

Con información de Justino Miranda, Gabriela Martínez e Irma Mejía / corresponsales