Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon nuevamente los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca.

Los docentes, sin embargo, permiten el ingreso a las instalaciones aeroportuarias a los usuarios con boleto de avión.

Lee también CNTE afecta servicio del Tren Ligero; cierran tres estaciones y prevén movilización en Tasqueña

La madrugada de hoy, la asamblea nacional representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó continuar con la huelga nacional y con sus movilizaciones y protestas que realizan en diferentes estados del país donde tiene presencia.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Los líderes magisteriales de la CNTE informaron que la asamblea calificó como nulas las respuestas del gobierno federal a sus demandas centrales, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de las reformas educativas de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Lee también CNTE insiste en reunión con la Presidenta; rechaza pérdidas millonarias de comercios del centro histórico

En Oaxaca, los maestros mantienen el plantón en el Zócalo y calles aledañas del Centro Histórico de la capital del estado.

Se espera que los profesores tomen también la planta de almacenamiento de Pemex ubicada en Santa María El Tule y la caseta de peaje Huitzo, sobre la carretera Oaxaca-Cuacnopalan.