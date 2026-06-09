El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó de la detención de 116 de personas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, tras la implementación del “Plan de Paz” y el operativo “Sable”.

Entre los detenidos, aseguró, se encuentran objetivos clave de la delincuencia organizada, hombres identificados como sicarios y distribuidores de drogas, entre otros.

Además, dijo, se han asegurado 49 vehículos, algunos blindados; 14 armas cortas, seis armas largas, un arma hechiza, 142 cartuchos y 172 cargadores; mil 861 dosis de cristal, 66 dosis de cocaína, 179 dosis de marihuana; 864 mil 440 pesos en efectivo y teléfonos celulares, lonas con mensajes, básculas grameras, entre otras.

“Se han detenido muchos distribuidores de drogas en Juchitán y se les han asegurado mil 861 dosis de cristal, la principal droga que circula en el municipio. Se han detenido personas con efectivo dedicadas a la extorsión, al cobro de piso, por cerca de un millón de pesos. Teléfonos celulares que han permitido tener información de inteligencia”.

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Romero López afirmó que desde el “Plan de Paz” del gobierno del estado, más las acciones del operativo “Sable” coordinado por la Fiscalía General de Oaxaca y la Secretaría de Marina, únicamente se han registrado dos homicidios en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

Luego de la violencia registrada en Juchitán donde uno de los casos más recientes fue el asesinato de un niño, se implementaron acciones en una llamada “estrategia integral” que consistió en el despliegue de fuerzas de seguridad pública con el objetivo de recuperar “control territorial”, y en programas sociales relacionados con la generación de empleos, educación, salud y el reordenamiento del transporte.

“Participan más de 19 instituciones con 40 acciones en territorio, con ello, la tranquilidad y el bienestar de Juchitán se fortalece y se contienen los actos de violencia.

“Los resultados que hoy vemos son producto de una estrategia integral. Se ha fortalecido el control territorial mediante operativos coordinados con un estado de fuerza de 249 elementos, 34 patrullas, 30 motos y dos camiones tipo Kodiac”, dijo.