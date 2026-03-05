Más Información

Mundial 2026: Gobierno niega cancelación de 800 habitaciones de hotel en CDMX; solo se liberaron

Gran Premio de Australia 2026: Horario y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en F1

América se lleva los mejores MEMES, tras perder ante Juárez; la afición no los perdona

Mikel Arriola ve a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca "por amor propio"

Resultados en salto alientan 

Mientras la lluvia caía en el Estadio Ciudad de los Deportes, las “Águilas” del América sufrieron una derrota (1-2) ante los “Bravos” de Juárez que prácticamente los sacó de la zona de Liguilla en el Clausura 2026. Un golpe que, gracias a los goles de Jairo Torres y Guilherme Castilho, dejaron en evidencia la creciente crisis que se vive en Coapa.

A la situación se le suma el creciente descontento de la afición azulcrema por las recientes declaraciones del estratega André Jardine, quien expresó abiertamente su deseo por irse de México y dirigir un equipo en el balompié español.

Y para rematar, el chileno Víctor Dávila vivió una noche de pesadilla. El futbolista abandonó el campo de juego en una ambulancia, después de sufrir una lesión que —parece indicar— lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada.

Resignada, la afición del América se limitó a aceptar la realidad y dar por perdido este torneo para su equipo.

Así se dio la respuesta en redes sociales, después de la derrota que vivió América en el Estadio Ciudad de los Deportes

Mientras América firmaba su derrota en el Estadio Ciudad de los Deportes, los fanáticos azulcrema se burlaron de la situación con un debate en redes sociales. Estos son los mejores memes que dejó el partido, correspondiente a la novena fecha del Clausura 2026.

