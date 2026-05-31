Este domingo 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha instaurada para visibilizar los riesgos asociados al consumo de tabaco y nicotina, así como promover acciones efectivas para su control y evasión.

¿Por qué se celebra cada 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco?

La fecha fue instaurada en 1987 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de crear una conmemoración global para alertar a la población de los daños y riesgos letales que tiene en la salud el tabaquismo.

Este 2026 la campaña y el lema internacional del día es: "Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina".

Lee también VIDEO: Niño recibe álbum Panini del Mundial luego de dibujar el suyo; reacción se vuelve viral en TikTok

Foto: Pexels

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que esta campaña tiene como objetivo visibilizar cómo la industria del tabaco y la nicotina continúa reinventando y reempaquetando sus productos para atraer a una nueva generación —en particular a niñas, niños y adolescentes— mientras ignora medidas más estrictas de control del tabaco a nivel mundial.

¿Qué busca la campaña del Día Mundial Sin Tabaco 2026?

De acuerdo con la OPS, datos recientes revelan que en todo el mundo al menos 40 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 13 y 15 años declaran consumir al menos un producto de tabaco, cifras que alarman sobre la magnitud de la crisis.

"De ellos, 20 millones fuman cigarrillos y 10 millones utilizan productos de tabaco sin humo (oral o nasal). Además, al menos 15 millones de adolescentes en ese mismo grupo etario ya usan cigarrillos electrónicos, y en los países con datos disponibles, las y los menores tienen, en promedio, nueve veces más probabilidades que las personas adultas de vapear", informó la institución.

Lee también ¿Cómo lavar las brochas de maquillaje?; guía definitiva para eliminar bacterias

Tabaquismo en adolescentes y jóvenes. Foto: UNAM

Vinayak M. Prasad, jefe de la Unidad Libre de Tabaco de la OMS señaló que las empresas "utilizan sabores, empaques llamativos y estrategias de marketing engañosas para presentar productos altamente adictivos y nocivos como si fueran modernos y atractivos". Esto resulta en un ciclo de adicción en el que las y los menores son más vulnerables y el cual amenaza con revertir años de avances en el control del tabaco.

Otros datos alarmantes sobre el consumo de tabaco:

La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNyCT) advierte y recuerda que:

El consumo de tabaco afecta múltiples órganos y sistemas, reduciendo la calidad y esperanza de vida hasta 10 años .

hasta . La exposición a la nicotina durante la adolescencia puede alterar el desarrollo cerebral y aumentar la susceptibilidad a otras adicciones.

El tabaco causa más de 7 millones de muertes al año en el mundo.

en el mundo. De dichas muertes, aproximadamente 1.6 millones corresponden a personas no fumadoras expuestas al humo de segunda mano.

expuestas al humo de segunda mano. Cerca del 80% de los consumidores de tabaco viven en países de ingresos bajos y medianos, donde también ocurre la mayoría de las muertes relacionadas con el tabaquismo.

viven en países de ingresos bajos y medianos, donde también ocurre la mayoría de las muertes relacionadas con el tabaquismo. La OMS señala que el tabaco “mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen y no logran dejarlo”.

También te interesará:

Sin químicos ni trampas; 5 remedios caseros para librar tu hogar de roedores

¿Qué es la caminata del gorila?; aprende a realizar paso a paso el ejercicio que mejora fuerza y equilibrio

Turista estadounidense se despide de perrita que conoció en La Patagonia; video conmueve en redes

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

ngmu