El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantendrá conversaciones el lunes en Israel sobre Irán, anunció el Departamento de Estado, en momentos en que su país concentra fuerzas en Medio Oriente para un posible ataque contra la República Islámica.

Rubio "discutirá una serie de prioridades regionales, entre ellas Irán, Líbano y los esfuerzos en curso para aplicar el Plan de Paz de 20 Puntos para Gaza del presidente (Donald) Trump", dijo este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc