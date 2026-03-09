El nanosatélite K'OTO, desarrollado y probado por científicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Juriquilla, podría ser lanzado de la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2026, informó la institución en un boletín.

El jefe de la Unidad de Alta Tecnología, Rafael Guadalupe Chávez Moreno, explicó que este dispositivo fue creado para pruebas en Japón y posterior lanzamiento a través de la Agencia Espacial Japonesa JAXA, en colaboración con ese país asiático, una vez que apruebe la tercera y última fase de su desarrollo, actualmente en proceso.

Chávez Moreno detalló que la misión de K'OTO es tomar fotografías del territorio nacional en el espectro visible a baja y mediana resolución, así como monitorear la actividad de volcanes, entre ellos el Popocatépetl, para transmitir los datos a tierra usando bandas de radioaficionado.

El nanosatélite K'OTO podría ser lanzado de la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2026. Foto: UNAM

La Máxima Casa de Estudios señaló que en la creación de este dispositivo participaron estudiantes y profesores de la UNAM, con un 25% del equipo conformado por mujeres. Además, se contó con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro.

Se estima que el nanosatélite tenga un funcionamiento o vida útil de 12 a 18 meses en órbita.

K'OTO es un satélite miniaturizado con forma cúbica y base de 10x10x10 centímetros, con un peso aproximado de 1.3 kilogramos, el cual cuenta con sistemas de estabilización y control de orientación para sus dos cámaras a bordo.

De acuerdo con el académico de la UNAM, se trata de un estándar de diseño, debido a que su estructura es escalable en cubos y se utiliza por universidades para investigación, educación, demostraciones tecnológicas y observación terrestre, operando principalmente en órbita terrestre baja.

El nanosatélite K'OTO podría ser lanzado de la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2026. Foto: UNAM

Un satélite artificial, agregó, es un vehículo espacial, tripulado o no, que se coloca en órbita alrededor de la Tierra o de otro astro y lleva aparatos para recabar información y transmitirla.

K'OTO significa saltamontes o chapulín en otomí, una lengua indígena abundante en el estado de Querétaro, entidad donde se desarrolla el dispositivo y “simboliza el salto tecnológico que el proyecto significa para la UNAM”.

Según la UNAM, este nombre hace honor a las raíces nacionales y simboliza el salto tecnológico que este proyecto significa para la Universidad Nacional.

Este proyecto incluye alianzas con la Agencia Espacial Mexicana (AEM), el gobierno de Querétaro y Kyushu Institute of Technology (Kyutech) de Japón para pruebas de certificación y lanzamiento vía JAXA.

Con este artefacto, resaltó la Máxima Casa de Estudios, se busca generar tecnología propia y formar nuevas generaciones de especialistas en ingeniería aeroespacial.

El nanosatélite K'OTO podría ser lanzado de la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2026. Foto: UNAM

