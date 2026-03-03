El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que los trasplantes de órganos en México han dejado de ser procedimientos experimentales para convertirse en tratamientos médicos estandarizados y cada vez más accesibles dentro del sistema nacional de salud, gracias a avances científicos y a una mejor organización institucional.

Durante su participación en conferencia matutina, el funcionario destacó que los trasplantes, que a finales del siglo pasado eran considerados procedimientos “heroicos”, hoy se realizan bajo protocolos médicos consolidados y con mayores niveles de seguridad para los pacientes.

“Se ha convertido ya en un procedimiento estandarizado y protocolizado […] ya no se realiza en uno o unos cuantos hospitales, sino que se ha generalizado en el país”, explicó.

Kershenobich señaló que esta evolución ha sido posible por los avances en áreas como la inmunología y la farmacología, así como por el fortalecimiento de las políticas públicas en salud y la coordinación entre instituciones médicas.

Informó que en lo que va de 2026 se han realizado 80 trasplantes en centros de alta especialidad, entre ellos 32 trasplantes de riñón, con una proporción cercana al 50% entre donadores vivos y donadores fallecidos.

Además, se han efectuado 24 trasplantes de hígado en institutos nacionales de salud, incluyendo procedimientos con donación viva, en los que padres o madres donan parte del órgano a sus hijos, permitiendo la recuperación de ambos pacientes.

El titular de Salud añadió que también se realizan trasplantes de corazón, páncreas, córnea y procedimientos hematopoyéticos en distintas instituciones del país.

“Anteriormente, había mucha duda sobre el rechazo y la sobrevida era de uno o dos años; actualmente la sobrevida es arriba de los 20 años en pacientes trasplantados”, afirmó.

Estos laboratorios integran bases de datos con perfiles genéticos y sistemas informáticos que facilitan la identificación de parejas compatibles en tiempo real, ampliando las posibilidades de encontrar donadores adecuados.

Entre los avances, Kershenobich destacó la implementación de trasplantes cruzados y cadenas de donación, mecanismos que permiten intercambiar órganos entre distintas familias cuando no existe compatibilidad directa.

Mediante este sistema, explicó, pueden generarse cadenas que permiten realizar hasta 10 o 15 trasplantes de riñón entre múltiples parejas compatibles, aumentando significativamente el acceso a este tipo de tratamientos.

