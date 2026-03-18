Pachuca, Hidalgo.- El Estado de Hidalgo se mantiene, por debajo de la media nacional en casos de sarampión, con 17 contagios.

Para evitar el incremento, el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) giró instrucciones a los servicios de salud para reforzar la vacunación y vigilancia epidemiológica en los 84 municipios del territorio hidalguense.

La cobertura en aplicación de triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis) lega a 71 por ciento en menores de un año, 68 por ciento en niñas y niños de 18 meses y 89 por ciento en la niñez de seis años de edad.

Además en el comunicado emitido por la autoridad sanitaria hidalguense, de acuerdo a cifras del Sistema de Registro de Información sobre Casos Probables de Enfermedades Respiratorias Virales, (SISCENSIA), se consignan las siguientes cifras.

Preparación de dosis contra sarampión previo a su aplicación durante una jornada de vacunación. Foto: Especial.

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Durante el año 2025 se aplicaron 174 mil 670 dosis contra sarampión, de las cuales 66 mil 214 fueron doble viral SR y 108 mil 456 dosis de triple viral SRP.

Del 1 de enero al 5 de marzo de 2026, se aplicaron 240 mil 805 dosis contra sarampión: 141 mil 974 de doble viral SR y 98 mil 831 dosis de triple viral SRP.

El mandatario estatal Menchaca Salazar ha instruido a la secretaría de Salud en la entidad, encabezada por Vanesa Escalante Arroyo, a reforzar las jornadas de vacunación gratuita, de manera que no se baje la guardia y se protega a tanto a menores como adultos.

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En el comunicado se afirma que en las reuniones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha dado cuenta de que Hidalgo permanece por debajo de la media nacional, con una incidencia de 0.21 casos por cada 100 mil habitantes.

De ahí que se mantendrá la estrategia que continúa dando resultados a favor de las familias hidalguenses, por lo que se sigue aplicando la vacuna a población en general de 13 a 49 años.

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gs