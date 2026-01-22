Más Información
Ante los cambios fiscales que vive el sector asegurador en México y presiones legislativas, está en riesgo la viabilidad del seguro de gastos médicos, lo cual limitaría a la población a contar con un respaldo financiero en atención médica, de acuerdo con el despacho Pérez-Llorca.
La firma recordó que en el país, debido a la deficiente penetración territorial de los productos de gastos médicos, que se concentran fundamentalmente en Ciudad de México, Nuevo León, y Jalisco, así como diferencias con hospitales privados y una iniciativa que pretende poner un tope a este producto financiero, dejaría sin opciones a los usuarios que cuentan con la protección en gastos médicos mayores.
“Un conflicto permanente con los hospitales privados, que se arrastra desde la pandemia, con la amenaza del legislador de intervenir en la formación de precios, todo ello poniendo en riesgo la modalidad de seguro de gastos médicos mayores, lo que podría dejar a los consumidores mexicanos con el solo recurso del (frecuentemente insatisfactorio) seguro de gastos médicos menores. Y todo lo anterior, además, en el contexto de la problemática de la acreditación del IVA”, dice la firma.
Lee también Precios de seguros médicos se disparan en el inicio de 2026
Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que las aseguradoras ya están comenzando a notificar a sus usuarios los incrementos en el seguro de gastos médicos mayores, donde además del ajuste anual por inflación, se está considerando un adicional que, en conjunto puede llevar a alzas de entre 22% a 23% el el costo de sus pólizas, consecuencia de los cambios fiscales en materia de IVA que enfrentan las compañías a partir de este año.
Firmas como GNP, Seguros Ve por Más, Bupa, o Plan Seguros, han sido las primeras en avisar a sus usuarios de los incrementos, que van del 6% al 15%.
Pérez-Llorca recordó que a finales del año pasado, se publicaron las modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026, en la cual resalta el acuerdo alcanzado entre el SAT y las aseguradoras respecto al tratamiento del IVA derivado de la adquisición de bienes y la prestación de servicios para la reparación de los daños de los asegurados.
Lee también México tendrá inflación médica más alta del mundo este 2026; espalda y padecimientos gastrointestinales, entre los más caros
Dicho cambio fiscal llevará a que en 2026, el IVA que terceros proveedores, tales como, hospitales o talleres de automóviles, trasladan a las aseguradoras por bienes y servicios ofrecidos para dar cumplimiento a las coberturas de las pólizas, no es acreditable a partir del 31 de diciembre de 2024.
“Así, las aseguradoras no podrán acreditar el IVA resultante de las indemnizaciones pagadas desde 2025 en adelante, cuando éstas consistan en la reparación del daño o la reposición del bien siniestrado, con el IVA incluido en el pago de las primas. En suma, este impuesto se convierte en un costo no recuperable, especialmente para los ramos de autos, gastos médicos mayores y daños”, detalló.
