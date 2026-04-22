La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer un estudio en el que muestra que México y Colombia son los países cuyos trabajadores pagan el menor porcentaje de Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de ser quienes menos ganan.

En México, la tasa de impuestos promedio durante el 2025 fue de 21.7%, considerando el ISR y el monto de seguridad social con que contribuyó el empleado.

En Colombia la tasa impositiva promedio es de cero porque hay trabajadores que, al obtener un cierto salario promedio, quedan exentos, dijo la OCDE en su estudio “Gravando salarios 2026”; en Chile es de 7.1% y en Costa Rica de 9.8%.

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El organismo explicó que el país donde los trabajadores pagan un mayor impuesto es en Bélgica con 52.5%, porcentaje superior al 35.1% que fue el promedio de los 38 países de la OCDE.

¿Impuestos para solteros e impuestos para familias?

Para la mayoría de los países de la Organización es necesario tener dos tasas de impuesto a los ingresos, una para los solteros y otra para las familias o personas con hijos, algo que no tienen en México, Costa Rica ni Turquía.

“Muchos países de la OCDE ofrecen un beneficio fiscal a los hogares con hijos a través de un trato especial en impuestos u otorgándoles dinero”; por ello hay dos tasas impositivas, una para los hogares con hijos y otra para solteros.

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De acuerdo con el estudio, los ingresos más altos los reciben los trabajadores de Suiza con 106 mil 532 dólares anuales, medidos en paridad de poder de compra; además, incluyen impuesto y pago de seguridad social. Les siguen los alemanes con 93 mil 985 dólares.

En contraste, los tres países con menores salarios son: Chile con 30 mil 501 dólares, México con 21 mil 239 dólares y Colombia con 20 mil 534 dólares.

“Los menores niveles de ingreso bruto salarial están en México y Colombia”, dijo la OCDE en el estudio, mientras que los mayores ingresos los tienen los de Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Noruega, Islandia, Canadá, Irlanda y Australia.

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La Organización dijo que en los 38 países que lo conforman, incluido México, se tienden a reducir los impuestos sobre los trabajadores que menos ganan, mientras que mantienen las tasas para los niveles de ingreso superior.

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ss/mcc