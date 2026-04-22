Más Información

Casa Blanca pide a Sheinbaum "empatía" por agentes de EU fallecidos en México; "valdría la pena, considerando todo lo que EU hace"

Casa Blanca pide a Sheinbaum "empatía" por agentes de EU fallecidos en México; "valdría la pena, considerando todo lo que EU hace"

Desmantelan red de huachicol con operación en Hidalgo y Edomex; extraía hasta millón y medio de litros de hidrocarburo, revela Harfuch

Desmantelan red de huachicol con operación en Hidalgo y Edomex; extraía hasta millón y medio de litros de hidrocarburo, revela Harfuch

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería; nota de archivo EL UNIVERSAL

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería; nota de archivo EL UNIVERSAL

"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa

"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa

Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque; instalan operativo con elementos de GN, Policía Auxiliar y custodios del INAH

Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque; instalan operativo con elementos de GN, Policía Auxiliar y custodios del INAH

Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena

Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos () dio a conocer un estudio en el que muestra que y Colombia son los países cuyos trabajadores pagan el menor porcentaje de Impuesto Sobre la Renta (), además de ser quienes menos ganan.

En México, la promedio durante el 2025 fue de 21.7%, considerando el ISR y el monto de seguridad social con que contribuyó el empleado.

En Colombia la tasa impositiva promedio es de cero porque hay trabajadores que, al obtener un cierto salario promedio, quedan exentos, dijo la OCDE en su estudio “Gravando salarios 2026”; en es de 7.1% y en Costa Rica de 9.8%.

Lee también

El organismo explicó que el país donde los trabajadores pagan un mayor es en Bélgica con 52.5%, porcentaje superior al 35.1% que fue el promedio de los 38 países de la OCDE.

¿Impuestos para solteros e impuestos para familias?

Para la mayoría de los países de la Organización es necesario tener dos tasas de impuesto a los ingresos, una para los solteros y otra para las familias o personas con hijos, algo que no tienen en México, Costa Rica ni .

“Muchos países de la OCDE ofrecen un beneficio fiscal a los hogares con hijos a través de un trato especial en impuestos u otorgándoles dinero”; por ello hay dos tasas impositivas, una para los hogares con hijos y otra para solteros.

Lee también

De acuerdo con el estudio, los ingresos más altos los reciben los trabajadores de con 106 mil 532 dólares anuales, medidos en paridad de poder de compra; además, incluyen impuesto y pago de seguridad social. Les siguen los alemanes con 93 mil 985 dólares.

En contraste, los tres países con menores son: Chile con 30 mil 501 dólares, México con 21 mil 239 dólares y Colombia con 20 mil 534 dólares.

“Los menores niveles de ingreso bruto salarial están en México y Colombia”, dijo la OCDE en el estudio, mientras que los mayores ingresos los tienen los de Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Noruega, Islandia, Canadá, Irlanda y Australia.

Lee también

La Organización dijo que en los 38 países que lo conforman, incluido México, se tienden a reducir los impuestos sobre los trabajadores que menos ganan, mientras que mantienen las tasas para los niveles de ingreso superior.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]