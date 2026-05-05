La directora general de Iberdrola México, Katia Somoano, reconoció el cambio en la visión y entendimiento de la importancia de contar con un sector eléctrico competitivo en el país en la administración de la presidenta Sheinbaum, quien viró a una estrategia que permite inversiones pero manteniendo la regulación en el sector.

“En esta administración en los últimos dos años hemos visto un giro positivo y constructivo, y me parece que parte de una premisa que fue diferente a la que había en el sexenio anterior es entender la importancia de la energía, específicamente en el campo en el que me desempeño, que es la energía eléctrica, como un motor de la economía nacional”, dijo la directiva.

Al participar en un panel sobre el sector energético durante la reunión nacional de consejeros regionales 2026 de BBVA, la directiva resaltó que ese entendimiento toral ha hecho que la visión y política pública del actual gobierno haya virado hacia la apertura con reglas, normada, del sector eléctrico.

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“Venimos de un foco rojo, digamos, en el pasado y hoy en día estamos, sin duda, en una transición muy positiva en el que faltan detalles, pero que sin duda yo creo que el sector energético, pues le damos la bienvenida a todos estos nuevos avances”, recalcó.

La directiva subrayó que el suministro eléctrico es un factor clave tanto para la llegada de nuevas inversiones como para la permanencia de las empresas ya establecidas, particularmente aquellas integradas a cadenas de exportación.

Explicó que compañías instaladas en zonas industriales del norte del país enfrentan desventajas frente a sus pares en Estados Unidos, ya que pueden pagar entre 30% y 40% más por electricidad en comparación con firmas ubicadas en Texas, lo que incide directamente en sus decisiones de crecimiento.

Por su parte, el vicepresidente de asuntos externos y desarrollo de negocios en Valía Energía, Jonathan Pinzón, señaló que el país ha transitado de un esquema basado en señales de mercado a otro en el que predomina la planeación estatal, con ejes definidos como seguridad energética, competitividad, tarifas y transición energética.

: El suministro energético se mantiene como clave para atraer y sostener inversiones en el país. Foto: Especial

Sin embargo, advirtió que el principal reto se encuentra en la infraestructura de transmisión, ya que contar con generación suficiente no garantiza el suministro si no existe capacidad para llevar esa energía a los centros de consumo.

En ese sentido, enfatizó que el elemento crítico no es la capacidad instalada, sino la capacidad efectiva de entrega.

El vicepresidente comercial, desarrollo de negocios y alianzas de TC Energía, Leonardo Robles, indicó que los proyectos energéticos requieren largos periodos de desarrollo, por lo que la demanda prevista para el corto plazo debió atenderse con inversiones iniciadas varios años antes.

El directivo recordó que su empresa ha destinado más de 11 mil millones de dólares en México en la última década y que sus decisiones de inversión consideran horizontes de entre 20 y 40 años.

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Bajo ese contexto, consideró relevante el debate sobre el desarrollo de gas no convencional mediante fracturación hidráulica en regiones del norte como Burgos y Salinas, aunque aclaró que no se trata de una alternativa inmediata.

Señaló que la explotación de estos recursos implicaría plazos de entre cuatro y seis años, además de requerir infraestructura adicional para transportar el gas hacia los mercados.

Añadió que, actualmente, México cuenta con acceso a gas natural proveniente de Estados Unidos, uno de los suministros más abundantes y económicos a nivel global, pero subrayó la importancia de aprovechar esta coyuntura para fortalecer la producción interna.

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