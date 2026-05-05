La industria manufacturera en México profundizó su deterioro al inicio del segundo trimestre de 2026, en un entorno marcado por mayores costos, debilidad en la demanda y afectaciones logísticas, de acuerdo con información de S&P Global Market Intelligence.

La firma explicó que su índice de gerentes de compras (PMI) se ubicó en 47.7 puntos en abril, por debajo de los 48.9 registrados en marzo, con lo que acumuló ocho meses consecutivos en zona de contracción.

El reporte señala que la caída en nuevos pedidos se intensificó durante abril, reflejando presupuestos restringidos de clientes, decisiones de compra aplazadas y un entorno de menor dinamismo. A ello se sumaron factores externos como tensiones comerciales y el conflicto en Medio Oriente, que contribuyeron a limitar el volumen de ventas. En paralelo, también se observó una reducción en los pedidos del exterior, en particular desde economías como Estados Unidos, Alemania y Japón.

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Ante este escenario, las empresas ajustaron sus niveles de producción a la baja. La disminución en la actividad se acompañó de recortes en inventarios y menores volúmenes de compra de insumos, en un intento por contener presiones sobre el flujo de efectivo. El informe indica que las firmas enfrentan dificultades para sostener sus operaciones ante un entorno de ingresos limitados y costos al alza.

El análisis de S&P Global Market Intelligence señala que las empresas enfrentan una “triple amenaza”, caracterizada por el deterioro en el desempeño de proveedores, el aumento acelerado en los costos de insumos y una demanda insuficiente para trasladar estos incrementos a los precios finales. Este entorno ha limitado el poder de fijación de precios de las compañías y ha incrementado la presión sobre sus márgenes, en un contexto de mayores dificultades operativas y financieras.

En materia de precios, el documento destaca que los costos de insumos registraron uno de los incrementos más pronunciados desde que inició la encuesta en 2011. El aumento estuvo impulsado por mayores precios en combustibles, transporte y materias primas. Sin embargo, las empresas reportaron una capacidad limitada para trasladar estos incrementos a los precios finales, debido a la debilidad de la demanda.

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Detalló que el desbalance entre costos crecientes e ingresos contenidos ha generado presión sobre los márgenes operativos. De acuerdo con el análisis, las empresas han optado por medidas defensivas, como la reducción en compras, ajustes en inventarios y control del gasto, con el objetivo de preservar liquidez.

A pesar de estos esfuerzos, añadió, el entorno sigue caracterizado por restricciones financieras y menor visibilidad sobre la evolución de la actividad.

El reporte también identifica afectaciones en la cadena de suministro. Durante abril, se registró un deterioro en el desempeño de los proveedores, asociado a retrasos en entregas. Entre los factores mencionados se encuentran problemas logísticos, escasez de insumos y condiciones de inseguridad en carreteras, lo que ha impactado los tiempos de traslado y distribución de mercancías.

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El reporte de S&P Global Market Intelligence indica que la inseguridad en carreteras se mantiene como un factor que afecta la operación logística de la industria, al generar retrasos en la entrega de insumos y deteriorar el desempeño de proveedores. Las empresas señalaron que estos problemas, junto con dificultades en el transporte marítimo y la escasez de materiales entre distribuidores, han prolongado los tiempos de entrega y añadido presión adicional a las cadenas de suministro.

En el mercado laboral, las empresas continuaron ajustando sus plantillas. El informe indica que persistieron recortes de personal mediante la reducción de contratos temporales y la implementación de pausas técnicas para trabajadores permanentes. Aunque la disminución en el empleo fue menor a la observada en meses previos, se mantuvo en terreno negativo.

Así, las expectativas empresariales se deterioraron durante abril. Las firmas consultadas anticipan un menor nivel de producción en los próximos 12 meses, en un contexto de presión por costos, demanda débil, menor inversión y persistencia de riesgos externos. El nivel de confianza se ubicó en su punto más bajo desde agosto de 2020, lo que refleja un entorno de cautela en la industria manufacturera.

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