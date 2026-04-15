La automotriz coreana Kia presentó su estrategia de negocio a mediano y largo plazo durante su CEO Investor Day 2026 celebrado en Seúl, Corea.

Kia tiene como objetivo alcanzar ventas globales por 4.13 millones de unidades en 2030 y una participación de mercado de 4.5%.

Para 2026, la marca proyecta ventas por 3.35 millones de unidades y una participación de mercado de 4%.

La compañía posiciona al cliente en el centro de su estrategia y, a mediano y largo plazo, planea expandir su ecosistema de movilidad con un enfoque en vehículos de uso específico (PBV, por sus siglas en inglés), los cuales están diseñados para tareas concretas como reparto, transporte de pasajeros o servicios personalizados. También apostará por la conducción autónoma y robótica.

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Kia continuará expandiendo su portafolio de vehículos de combustión interna y vehículos híbridos, en respuesta a los distintos ritmos de adopción de la electrificación a nivel global.

Para 2030, la compañía planea lanzar nueve nuevos modelos de combustión interna y la ampliación de su gama híbrida a 13 modelos.

La marca fortalecerá su portafolio con modelos clave como los SUVs Telluride y Seltos, lanzados este año.

Su meta de ventas de vehículos híbridos es de 690 mil unidades en 2026, con un crecimiento proyectado a 1.1 millones de unidades en 2030.

Kia planea lanzar versiones como Telluride HEV y Seltos HEV, seguidas por la introducción progresiva de nuevos modelos como el K4 HEV.

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También planea el lanzamiento de una pickup con chasis tipo Body-on-Frame con variantes híbridas eléctricas y eléctrica de rango extendido en 2030.

Para responder a la creciente demanda de vehículos de combustión interna e híbridos en mercados emergentes, la compañía aprovechará sus plantas de producción en Corea, China, India y México como centros clave de suministro.

Asimismo, la compañía reforzará la flexibilidad de su suministro mediante la producción local y la expansión de operaciones CKD (ensamble por módulos) en México, India y China.

En mercados emergentes, incluyendo India, México, Asia-Pacífico, África, Medio Oriente, Sudamérica y la región de la Comunidad de Estados Independientes integrada principalmente por exrepúblicas soviéticas en Eurasia, Kia tiene como objetivo incrementar sus ventas anuales a 1.48 millones de unidades hacia 2030, frente a 1 millón de unidades en 2025, alcanzando una participación de mercado de 6.6%.

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Para Estados Unidos, la meta de ventas anuales para 2030 es de 1.02 millones de unidades y un 6.2% de participación de mercado, con una expansión del portafolio de modelos híbridos de 4 a 8 modelos.

Para Europa, la meta de ventas anuales para 2030 es de 746 mil unidades; 4.8% de participación de mercado y la introducción del primer hatchback eléctrico del segmento B de Kia como vehículo definido por software.

En total, los objetivos financieros para 2030 de la automotriz son ingresos por aproximadamente 125 mil millones de dólares, utilidad operativa de 12.5 mil millones de dólares y un margen operativo del 10%.

En cuanto a inversiones, durante el periodo 2026 a 2030, destinará alrededor de 36 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 15 mil millones de dólares serán para negocios futuros.

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