La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que fue suspendida la reunión prevista para este lunes con Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Durante su conferencia, la Mandataria federal explicó que el encuentro fue pospuesto por “asuntos”, aunque descartó afectaciones en la coordinación bilateral en materia de seguridad.

“Me comentó Roberto, el tema de Sara Carter, que ya no viene el lunes, que se pospondría la reunión. Por asuntos pequeños, esencialmente”, señaló.

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No obstante, Sheinbaum indicó que este jueves sí sostendrá un encuentro con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien se dará seguimiento a los trabajos conjuntos entre ambos países.

La Presidenta detalló que primero habrá una reunión con el gabinete de seguridad mexicano y posteriormente continuarán las mesas de trabajo técnicas entre funcionarios de ambas naciones.

“Hoy sí recibimos a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Se reúnen primero con el gabinete de seguridad y después ya se queda con la gente de seguridad trabajando”, dijo.

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Sheinbaum subrayó que para México es relevante mantener el entendimiento alcanzado con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas, particularmente tras los acuerdos bilaterales recientes.

“¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con los Estados Unidos, con el que venimos trabajando muy bien”, afirmó.

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