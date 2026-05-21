Los depósitos de las Pensiones del Bienestar continúan llegando a millones de beneficiarios en todo México. Este pago corresponde al bimestre mayo-junio del 2026 y las dispersiones avanzarán conforme al calendario oficial de pagos hasta el próximo 27 de mayo.

Estos programas, fomentados por el gobierno federal, buscan impulsar la independencia financiera de diversos sectores de la población en condiciones vulnerables (también llamados sectores prioritarios), a través de un apoyo económico brindado directamente a las personas inscritas.

Como es costumbre, los pagos se realizan de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar el orden en el proceso. Es decir, que los beneficiarios reciben su apoyo dependiendo de la primera letra de su primer apellido, siguiendo el orden alfabético.

Lee también Tarjeta Bienestar: ¿cómo realizar transferencias bancarias desde la app?; consulta aquí

Conoce quién recibe su depósito de la Pensión del Bienestar HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Quiénes cobran su apoyo HOY, 21 de mayo?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este jueves 21 de mayo reciben su depósito aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "R".

Debido a la magnitud de derechohabientes en esta categoría, los depósitos para personas con apellido "R" se dividen en dos días. Es decir, si no recibes tu pago hoy, seguramente lo percibirás mañana viernes 22 de mayo.

En los próximos días el calendario de pagos llegará a su fin, logrando el 100% de cobertura en el siguiente orden:

Viernes 22 de mayo: letra R

letra R Lunes 25 de mayo: letra S

letra S Martes 26 de mayo: letras T, U y V

letras T, U y V Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z

Lee también Luna Azul: ¿qué es y cómo ver la segunda luna llena de mayo?; sigue estas recomendaciones

🔴 Aviso importante

Si tu apellido inicia con la letra R, a partir del 21 y 22 de mayo podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/C39VMxfgcS — Bienestar (@bienestarmx) May 21, 2026

¿Cuánto dinero recibirás de la Pensión del Bienestar?

La cantidad de dinero que recibe cada beneficiario depende del programa al que estén inscritos. Para 2026 los montos establecidos son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Recuerda que el dinero se deposita directamente a tu tarjeta del Bienestar y puedes acceder a él retirándolo sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, pagando con la tarjeta en negocios, establecimientos o servicios; y también puedes monitorearlo o realizar transferencias a través del app del mismo banco.

También te interesará:

Caso “Perfect Day”; 5 cosas que debes saber sobre Mahahual, el puerto mexicano que se volvió viral por megaproyecto acuático

Luna Azul: ¿cuándo y a qué hora ver la segunda luna llena de mayo?; consulta aquí cómo verla

Hot Sale 2026 ya tiene fecha; estas son las tiendas y marcas que ofrecerán descuentos en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu