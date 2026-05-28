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CANCÚN.- El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue absuelto por un juez, y declarado inocente por el delito de Delincuencia Organizada correspondiente a la causa penal 242/ 2024, por el cual había sido vinculado a proceso en marzo de 2023.
Borge también está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero su proceso lo continuará en prisión domiciliaria, por cambio de medida cautelar.
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En su fallo absolutorio, el juez Gustavo Alonso Ortiz determinó, luego de valoradas las pruebas, que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar el delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, sancionado en el artículo 2, fracción I, de la Ley Federal contra Delincuencia Organizada y diversos.
El exmandatario, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala Morelos (Ceferepsi) desde 2018, y quedó sujeto a prisión domiciliaria, debido a un cambio de medida cautelar.
Sin embargo, sigue abierto el proceso que dio pie a su extradición en junio de 2017, por el delito de recursos de procedencia ilícita.
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dft/dmrr
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